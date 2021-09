Mazzarri punta il Venezia e guarda avanti  

Nella sua ricerca del Cagliari, Walter Mazzarri cerca un alleato nel tempo. Questa sera, contro il neopromosso Venezia, con una lista degli indisponibili che si allunga con la presenza di Ceppitelli (distrazione alla coscia sinistra), il tecnico vuole vincere, ma non vuol sentir parlare di ultima spiaggia o gara decisiva: «Ci sono ancora 31 partite e non sono i pochi punti di distanza dal quartultimo posto che mi preoccupano. C'è tempo, non facciamoci prendere troppo dall'ansia, dal voler fare risultato».

Su la testa

Dopo una settimana in apnea, per la prima volta dal suo arrivo Mazzarri ha potuto provare a lavorare sul campo. Attenzione alle gambe e alla testa: «A me non piace perdere, non ci dormo. Ma dobbiamo essere lucidi. Garantisco sull'impegno dei ragazzi, a Napoli li ho visti uscire con la testa china. E invece voglio più ottimismo, dobbiamo tutti rialzare la testa». Il tecnico ha provato a dare la sua impronta: «Bene nell'allenamento di martedì, meno nella doppia di mercoledì, ho visto che hanno fatto fatica a recepire quel che chiedo. Ma ci sarà ancora la rifinitura a poche ore dalla gara. Per questo mi porto diversi dubbi sulla formazione, devo capire chi sta bene». Gambe, testa e cuore: «Cagliari è sempre stato un fortino. Ecco perché dobbiamo invertire la tendenza in casa. Voglio una squadra più compatta e che se ha 50 di benzina dia 52».

Questione di gambe

Attenzione al Venezia, squadra da corsa: «Hanno atteggiamento sbarazzino, entusiasmo e verranno a giocarsela come ha fatto l'Empoli. Se li affronteremo come abbiamo fatto con l'Empoli soffriremo, diversamente possiamo metterli in difficoltà». Mazzarri spera di vedere un Cagliari più carico atleticamente: «Premesso, non critico il lavoro di chi c'era prima di me. Il problema è che qualcuno è arrivato a fine mercato senza aver fatto preparazione, altri erano reduci da infortuni. Noi dovremo essere almeno alla pari come condizione per far valere le nostre qualità tecniche, altrimenti tutto si complica». A proposito di infortuni: «Quando sono arrivato, Pavoletti era fermo da dieci giorni. Gli ho chiesto di venire con noi, per fare gruppo, lui addirittura ha detto che, se fosse servito, sarebbe entrato nei minuti finali. In questo momento, ha 30-40 minuti di autonomia. E ci sono altri giocatori che erano lucidi e hanno fatto bene con la Lazio, per poi calare con Empoli e Napoli».