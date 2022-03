Mazzarri: «Possiamo chiudere bene» 

Walter Mazzarri non molla nulla. Anche senza nove nazionali e con qualche reduce da infortunio, ha torchiato il Cagliari per tutta la settimana, domenica compresa. Perché non c'è più tempo da perdere. Il campionato è arrivato alle curve finali, otto giornate in cui i rossoblù dovranno conquistare quell'obiettivo che il tecnico di San Vincenzo, questione di scaramanzia, si guarda bene dal nominare. Sei mesi e mezzo di lavoro, ben più complicati di quanto potesse pensare quando, a settembre, il presidente Giulini e il ds Capozucca lo hanno scelto per sostituire il corregionale Semplici alla guida del Cagliari. «Quando un allenatore arriva in corsa», ha spiegato ieri ai microfoni di Sky Sport, «scopre tante cose che dall'esterno non riesce a percepire. Lo ammetto, credevo di trovare meno difficoltà».

La risalita

E invece Mazzarri di difficoltà ha dovuto affrontarne tante. Dopo diversi anni, è tornato a mangiare il pane duro delle zone basse, come quando esordì in A alla guida della Reggina. Gli è bastata qualche partita per capire che sarebbe servita un'impresa e quei 10 punti al giro di boa sembravano un anticipo di condanna. Non per lui. «Quando abbiamo capito tante cose, insieme alla società abbiamo fatto scelte importanti e coraggiose a gennaio, che per ora ci hanno ripagato». Due tagli pesanti, quelli di Godin e Caceres, l'arrivo di giocatori adatti al suo modo di giocare e pensare il calcio. «Secondo me non siamo stati tanto aiutati dagli episodi: per quello che abbiamo seminato, potevamo avere dei punti in più alla fine del girone di andata. La vera svolta è stata all'inizio del girone di ritorno: i ragazzi hanno fatto un bel calcio, da squadra vera, unita. Hanno giocato delle partite che hanno reso i nostri tifosi orgogliosi di vedere un gruppo arrembante, che ha affrontato tutti alla pari e che forse ha ottenuto anche meno di quanto meritava». Già, i tifosi. Mazzarri pensa prima di tutto a loro: «Con il lavoro che stiamo facendo, possiamo finire bene il campionato e dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Hanno mostrato grande attaccamento e bisogna premiarli arrivando all'obiettivo, che non dico per scaramanzia, il prima possibile».

Presente e futuro

Un Cagliari che, a gennaio, ha puntato sulla linea verde, con una rosa che oggi ha un'età media di 26,6 anni e che, in alcune partite, è scesa a poco più di 25 anni. Mazzarri prova a guardare oltre: «Qui c'è un bacino d'utenza importante, una città alle spalle che rappresenta un riferimento per la Sardegna. Se si fanno le cose bene, si può davvero aprire un ciclo. Quest'anno abbiamo lanciato alcuni giovani italiani, da Altare a Bellanova fino a Lovato e Carboni. Abbiamo iniziato un percorso che in futuro darà bei frutti». Ma ora conta soprattutto il presente e una salvezza da mettere in cassaforte. E il tecnico ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa: «È una cosa assurda che, a otto domeniche dalla fine, non ci siano tutte le squadre alla pari in quanto a numero di partite giocate. Da questo punto di vista occorre fare una riflessione immediata e cercare di cambiare le regole della giustizia sportiva. Nello sport serve decidere in fretta per assicurare equità in tutto. Bisogna recuperare queste partite il prima possibile, nel calcio i tempi lunghi non esistono e queste cose rischiano di falsare in parte il campionato».