Mazzarri  polemico: «Era rigore» 

Inutile girarci intorno: Walter Mazzarri, alla vittoria, ci aveva creduto più di tutti. «Sono arrabbiato», è l’esordio. Dopo il gol della grande illusione di Pereiro, è però arrivato il pari di Osimhen: «Un peccato, perché sembrava fatta e perché a noi servono punti». Ieri contro il Napoli ne è arrivato solo uno, al termine di un match sontuoso, forse il migliore del Cagliari in stagione: «Ogni gara è a sé», dice il tecnico del Cagliari. «Abbiamo avuto dieci minuti di flessione nel finale del primo tempo, poi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato cinque-sei palle gol clamorose. Quando si sbagliano tanti gol davanti al portiere non posso neanche rimproverare più di tanto i miei. Baselli, che ha fallito quel gol davanti alla porta, se tira 100 volte in 99 va a segno. Facciamo grandi prestazioni, di sicuro ci manca qualche punto. Questa è una stagione iniziata non certo nel modo migliore, ma nel girone di ritorno i miei calciatori stanno facendo cose importanti mettendo sotto compagini forti».

La recriminazione

Mazzarri ha da recriminare per il contrasto tra Mario Rui e Altare nell’area partenopea: «Per me era rigore clamoroso. L'arbitro ha fatto un'ottima prestazione, come ha detto anche il presidente, ma forse è stato ingannato dal movimento di Mario Rui, che si lancia quando vede Altare spostarsi e colpisce la palla con la mano. Perché, in quel momento, il Var non segnala nulla? Io volevo il rigore: magari lo avremmo sbagliato come contro la Fiorentina, però per me c’era. L’arbitro ha visto un fallo in attacco? Se l'arbitro vede un fallo che non c'è, lo si manda al Var. Si dovrebbe fare così, altrimenti la linea cambia di volta in volta. Dalle immagini è chiaro che Altare si sposta per non commettere fallo. Mario Rui mette la mano e si butta. Certo, abbiamo sbagliato gol che erano forse più facili di un rigore. Gli errori fanno parte del gioco ma, senza polemica, dal Var mi aspetto più attenzione. In una partita stradominata, speravo in altri due punti. Se non ce ne fossero sfuggiti altri due con la Fiorentina in casa, nelle prossime partite avremmo potuto proporre un calcio più spensierato». Comunque, Mazzarri guarda avanti: «Complimenti ai ragazzi, perché non era facile disputare una gara del genere contro il Napoli. Gli azzurri ci hanno punito per un’ingenuità difensiva su un traversone», chiude il tecnico. «Il nostro torto è che sbagliamo gol clamorosi. Forse dobbiamo farci benedire, il riferimento è alla doppia occasione di Deiola e Baselli»

