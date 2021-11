Mazzarri ora è arrabbiato 

Incredulo, forse sofferente. La mimica facciale non tradisce quasi mai e Walter Mazzarri, da vecchio lupo di mare del Pallone, sa meglio di tutti che il gol di Bonazzoli apre l’ennesima ferita sull’orgoglio di un gruppo già provato dalle vicissitudini negative di un campionato finora stregato.

La contestazione

Non si sente in discussione, né dalla società, almeno per ora, filtrano segnali in tal senso. Mazzarri si sente ben saldo al comando e riferisce: «I tifosi hanno avuto ragione a strigliare la squadra fuori dallo stadio, dopo la partita, e tutti, compreso il presidente e il sottoscritto, ci abbiamo messo la faccia», è l’esordio l’allenatore del Cagliari nel dopo gara. «È stato un delitto pareggiare a questo match. Per me equivale a una sconfitta». La classifica langue, i tifosi rumoreggiano e contestano la società per le scelte fatte, più che per il risultato di ieri. A fine partita c’è stato – come riferito da Mazzarri – un lungo confronto, fuori dallo stadio, tra parte della squadra, dirigenza e la parte più accesa della torcida che non ha nascosto il malcontento per una situazione che, domenica dopo domenica, si sta facendo pesante. C’erano pure il presidente Giulini, il dg Passetti e il diesse Capozucca. La polizia in assetto antisommossa non ha dovuto comunque dare altri segni particolari della sua presenza. Dieci minuti di confronto, forse un quarto d’ora, inframezzati giusto da qualche coro di delusione, hanno sancito il rompete le righe con la promessa di maggiore attenzione nella ricerca del risultato fin dal prossimo match, martedì con il Verona. «Domani (oggi per chi legge) ci sarà un confronto con la squadra», spiega Mazzarri che, sull’ipotesi di un ritiro fino al match del “Bentegodi” aggiunge: «Vedremo lì».

L’analisi

Per Mazzarri, comunque, «i tifosi sono stati “motivanti”, ci spingono come è giusto che sia a fare di più. Dovevamo essere più cattivi, come abbiamo fatto contro il Sassuolo. Eravamo in vantaggio e ci siamo tirati indietro, è inspiegabile. Chiederò alla squadra conto di questo. Quando hai l’osso in bocca non te lo devi far scappare. Anche se ora al primo tiro prendiamo gol, dobbiamo invertire la rotta. I tifosi ci hanno garantito il loro appoggio: ho visto che i ragazzi hanno a lungo festeggiato la rete dell’1-0, d’ora in poi dirò di festeggiare dopo il 95’».