Mazzarri non si dà pace per gli errori 

Deluso e amareggiato. Fino al punto di dichiarare, a fine partita, che il Cagliari «sta dilapidando quel che di buono ha fatto nel girone di ritorno». Walter Mazzarri è servero: «Bisogna svegliarsi, dobbiamo subito darci una mossa. Sono certo che con il Milan ce la giocheremo».

L’analisi

Il tecnico del Cagliari non nasconde le pecche. Anzi, ritiene che «i ragazzi hanno sentito troppo il momento». Ma non è un alibi: «Il possesso palla conta poco se non incidi. Lo Spezia ha segnato due gol, noi nessuno», ha argomentato. «Non siamo stati brillanti né precisi, all’inizio abbiamo fatto benino, poi però abbiamo iniziato a commettere errori. Hanno vinto i duelli, sono stati più bravi di noi. Contro la Lazio abbiamo pagato il fatto che loro ci aspettavano e ripartivano, al “Picco” paghiamo due errori tecnici gravi in una partita un po' sporca, tesa, con tanti lanci lunghi e seconde palle, in un clima ovviamente infuocato a favore dell'avversario». Lo Spezia nel primo tempo ha impegnato Cragno nei calci piazzati: «Ora dobbiamo ricompattarci e provarci contro qualsiasi avversario, a cominciare dal Milan sabato sera». Gli errori commessi dai rossoblù non vanno giù al tecnico del Cagliari: «La prima rete spezzina è venuta da un angolo che forse non c’era in cui eravamo in tre sulla palla ed è entrata dentro. È assurdo prendere gol così: sono stati pericolosi da corner senza neppure saltare». E adesso che succede: «Dobbiamo senz’altro ricompattarci e attendere la prossima gara. Dobbiamo provarci contro tutte le squadre, perché quando abbiamo fatto le cose al meglio e gli episodi ci hanno aiutato sono arrivati anche i risultati». Chiude su Dalbert: «Zoppicava da un po' dopo l’azione del penalty e ho preferito aspettare l'intervallo prima di toglierlo per tenere gli slot disponibili per i cambi. Abbiamo cambiato qualcosa sugli esterni ma non siamo riusciti a variare lo spartito. È stata una giornata storta sotto tutti i punti di vista».

