Mazzarri non è soddisfatto 

Roma. Novanta minuti più recupero senza fermarsi mai, su e giù sulla fascia, superando i recinti dell’area tecnica, un tormento continuo per i suoi ragazzi che giocavano dalla sua parte, ma anche per l’arbitro Ghersini e il suo assistente Bresmes, che lo hanno marcato stretto. Walter Mazzarri si è subito tolto di dosso la ruggine per l’anno e mezzo fuori dai giochi e si porta a casa un punto e anche un cartellino giallo. Ma quel punto non è abbastanza. Questione di mentalità: «Soddisfatto per il pareggio? No, è più il rammarico per la mancata vittoria, anche se la prestazione è andata ben oltre le mie aspettative».

Poco cinici

Alla vittoria, dopo il 2-1 di Keita, Mazzarri ci ha pensato davvero. «Abbiamo fatto una grande prestazione, ma ci è mancata la lucidità nelle 7-8 occasioni da gol che abbiamo avuto». Non solo: «Abbiamo avuto il torto di accontentarci sul 2-1, quando invece, per come stavamo giocando, dovevamo insistere e cercare il terzo gol». Poi, invece, è uscita la Lazio: «La stanchezza, ho dovuto fare dei cambi e ci siamo abbassati troppo, soprattutto a sinistra». Un Cagliari che Mazzarri ha presentato con un abito nuovo, modellato col 4-4-2: «Ma nel calcio moderno si deve essere camaleontici, serve saper cambiare modulo di partita in partita o, addirittura, all’interno della stessa gara. Con la Lazio abbiamo fatto bene così, ma non avremo un solo modulo. Dobbiamo lavorarci». Ci ripensa, no, il 2-2 non lo manda giù: «Siamo stati bravi, ma resta la colpa di esserci abbassati troppo, dovevamo essere più cinici».

Voglia di adrenalina

Un anno e mezzo a guardare, troppo per uno come Mazzarri. Che questa lunga attesa l’ha sfogata in campo, riprendendosi quell’adrenalina che tanto gli è mancata in questi mesi: «Io sono così, quando sposo un progetto ci metto tutto e sento l’adrenalina. Però, in quel calcio senza pubblico e senza emozioni non potevo starci. E allora stavo bene a casa». Mazzarri è tornato: «Ho fatto bene a non rientrare prima. Ne ho approfittato, mi sono riposato e, soprattutto, ho studiato il calcio degli altri, mi sono aggiornato. Questa sosta mi ha fatto solo bene».