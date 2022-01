Mazzarri ha voglia di impresa 

Il 2022 inizia a Genova contro la Sampdoria. Un pezzo di cuore di Walter Mazzarri, che sulla sponda blucerchiata ha raccolto alcune delle soddisfazioni migliori della sua carriera. Ma il tecnico di San Vincenzo, ora, ha in testa solo il presente e il Cagliari, spazzando via ogni traccia dell’anno lasciato alle spalle: «Vorrei che il 2021 venisse scordato in fretta, quest’anno voglio altri risultati. Pensiamo all’ultima gara con la Juventus che a me è piaciuta, a parte alcuni episodi. Se fai una gara importante a Torino puoi fare ancora meglio per il resto della stagione. Ripartiamo da quella partita, l’atteggiamento è stato giusto».

Sfida alla Samp

Si ricomincia da una Sampdoria che è l’unica formazione con cui il Cagliari ha trovato la vittoria in questa stagione fin qui da incubo. «La Samp in casa ha sempre fatto bene», spiega Mazzarri, «e ha tanti valori e importanti. Siamo coscienti che troveremo una squadra molto forte e sarà una gara difficile. Abbiamo però la possibilità di fare risultato». Anche perché il Cagliari non può permettersi di guardare all’avversario come al nuovo calendario asimmetrico: «Ogni gara ha una storia a sé. Io poi per principio non guardo i calendari. Sono tutte partite da tre punti. Abbiamo verso la fine e fuori casa gli scontri diretti, ma ho detto ai ragazzi che sia in casa che in trasferta dobbiamo fare punti e basta».

Senza paura

Mazzarri suona la carica e spinge i suoi ragazzi: «Non voglio vedere una rosa impaurita, non dobbiamo pensare alla classifica. Da qui in avanti abbiamo solo finali. Spero di dare un calcio alla negatività dell’anno scorso e i ragazzi li ho visti vogliosi e con lo spirito giusto per svoltare». Una svolta che può arrivare anche dal mercato, che fin qui ha regalato Lovato e il ritrovato Gagliano: «Ho dato delle indicazioni alla società su quello che ci serve. Ma a mercato aperto non parlerò di trattative, faremo un bilancio alla chiusura. Credo che qualcosa di più vorrà fare anche la società e capisco le difficoltà, perché a gennaio è sempre complesso muoversi per fare acquisti». E ancora, a proposito di mercato: «A parte che Goldaniga ancora non può essere con noi, poi c’è Lovato e ci darà una mano. Il mercato però è appena iniziato. Gagliano? Ha fatto due allenamenti, ci devo ancora parlare».