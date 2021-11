Mazzarri ha apprezzato il coraggio 

Sollevato per aver interrotto la striscia negativa, rammaricato per una vittoria che poteva starci: «Il Cagliari ha disputato una buona partita, mettendo in campo maggiore coraggio rispetto alle altre trasferte, contro una squadra molto forte», dice Walter Mazzarri, al termine del match del Mapei. «Nel finale avremmo potuto anche tornare a casa con i tre punti, se solo fossimo rimasti più tranquilli e fossimo stati più precisi si poteva vincere. È stata la migliore prestazione fuori casa: dobbiamo crederci fino all’ultimo, sempre».

L’analisi

Il tecnico di San Vincenzo quindi esamina le varie fasi della partita: «L’inizio non mi è piaciuto del tutto, visto che abbiamo concesso diverse occasioni agli avversari», prosegue Mazzarri. «Quindi, in seguito, è stato il Cagliari a creare alcune pericolose palle gol. Ai punti è stato un match equilibrato e non era facile, ma era importante interrompere la serie di risultati negativi. I ragazzi avevano bisogno di raccogliere punti per ritrovare un po’ di tranquillità». Elogia gli avversari: «Il Sassuolo spinge tanto sulle fasce, soprattutto dalla parte di Berardi, e ho schierato lì Keita per mettergli apprensione. Se fossimo stati più bravi a scalare con la linea di centrocampo, magari sarebbe stato possibile recuperare qualche pallone e far male agli avversari. Poi ho visto che soffrivamo troppo e ho disposto la squadra con il 4-4-2», argomenta Mazzarri, prima di parlare dei singoli: «Bellanova è un giocatore affidabile. Avevo un piano A e un piano B: quando abbiamo cambiato assetto, anche Keita ha reso di più. Strootman? È il migliore professionista che ho, ma è giusto che giochi chi sta meglio. Grassi nella sosta è andato a mille. Stiamo recuperando giocatori importanti dagli infortuni, ora devono trovare la forma migliore. Sul gol preso, Traorè ha strappato la palla a tre. La fisicità e l'atletismo sono basilari, bisogna mettersi alla pari con gli altri. Cragno? In due-tre situazioni ci ha salvato».

Il futuro

Mazzarri, che ha già la testa alla sfida della Domus con la Salernitana, guarda pure al cammino della squadra fin qui: «Quella di venerdì sarà una partita basilare ma, in generale, meritavamo dai 3 ai 4 punti in più. Tuttavia, nel calcio a volte va tutto storto. Passatemi la scaramanzia: ma in occasione del rigore mi sono voltato dall’altra parte». L’allenatore chiude con la candidatura di Joao per la maglia azzurra: «Un attaccante come lui serve alla Nazionale».