Mazzarri fa i complimenti al gruppo 

La sfida al freddo e al gelo del “Bentegodi” ha detto che il Cagliari è ancora vivo. A prescindere dai dati strutturali (possesso palla nettamente a vantaggio dell’Hellas, come il numero dei corner) di un match che, con un pizzico di fortuna, avrebbe potuto regalare i primi tre punti esterni.

L’analisi

Walter Mazzarri sa bene che il suo gruppo è sofferente: «Del resto, l'avete visto tutti che cosa è accaduto contro la Salernitana», è l’esordio dell’allenatore rossoblù nel dopo gara. «Reputo normale l’apprensione iniziale, visto che venerdì abbiamo lasciato altri punti per strada. Purtroppo non raccogliamo per quel che meritiamo. Il Verona veniva da cinque vittorie consecutive qui, e ha battuto squadre importanti. Sono contento della prestazione: tra l’altro, è la prima volta che non prendiamo gol, anche per le parate del nostro portiere. Complimenti a Boris Radunovic, perché non è facile farsi trovare pronti quando le occasioni di scendere in campo sono poche. Anzi, faccio i complimenti a tutta la squadra: il Verona ti viene addosso, gioca a uomo e l’abbiamo tenuta a bada, abbiamo lottato con coraggio. È stata una partita vibrante e il Cagliari mi è piaciuto molto». Mazzarri esamina il match con serenità. Apparentemente soddisfatto, si gode questo punto: «Abbiamo provato a giocare con attenzione la partita fin dall’avvio, in cui siamo apparsi contratti e abbiamo commesso qualche ingenuità, ma poi siamo venuti fuori». Alla vigilia aveva avvertito che con i gialloblù dell’ex Simeone (a proposito, Mazzarri non commenta il fallo su Nandez, per molti osservazioni da espulsione, che invece è stato punito con il giallo) non sarebbe stato facile: «Infatti abbiamo sofferto, ma il Cagliari ha meritato il risultato e, con un pizzico di fortuna, nel finale del primo tempo e all’inizio della ripresa, avrebbe potuto pure vincerla». Il tecnico rossoblù guarda al futuro con fiducia, del resto non può fare altrimenti: « Abbiamo giocato una gara importante, ma non è bastato per vincere. Davanti avevamo una squadra che gioca a uomo e che ti sta addosso».

Il futuro

Adesso c’è il Torino, sfida che vivrà da ex: «È una squadra difficile, che ti attacca come il Verona. Ma in Serie A, in generale nel calcio moderno, tutte le partite sono così: la nostra è una squadra che in questo momento va capita. Per vincere abbiamo bisogno anche di un po’ di fortuna, nel calcio conta anche questa componente. So soltanto che con il Verona, appena ci siamo sciolti abbiamo prodotto occasioni. Se quella di Keita nel primo tempo si fosse materializzata con una rete, ci avrebbe dato fiducia. Anzi, se andavamo in vantaggio lì, probabilmente la portavamo a casa». La ritrovata compattezza della squadra fa ben sperare: «Se vogliamo uscire da questa situazione», chiude il tecnico rossoblù, «dobbiamo essere un blocco unico sia in fase difensiva che in quella offensiva».