Mazzarri esalta lo spirito dei rossoblù 

Mazzarri sottolinea l’atteggiamento gagliardo della squadra. «Quando stiamo bene, concentrati e cattivi sul pallone, facciamo le partite che piacciono a me. Abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo un grande gruppo che segue l’allenatore e io non posso che ringraziare i ragazzi, anche quelli che ho avuto in precedenza, perché è a loro che devo la mia carriera. In questo calcio frenetico per i ritmi altissimi è necessario saper usare bene i cinque cambi, l'apporto di tutti ci ha permesso di non concedere niente al Sassuolo».

Raggiante come raramente si era visto in precedenza. E fiducioso per il futuro, anche perché la vittoria contro il Sassuolo pesa tantissimo.

Walter Mazzarri fa i complimenti alla squadra ma, nella sala stampa della Domus, trova anche il tempo di cercare il pelo nell’uovo: «L'unico appunto che ho da fare è che potevamo chiudere la partita prima e soffrire meno nel finale», ha detto il tecnico di San Vincenzo. «Da martedì sarò un martello perché, se nelle prossime cinque gare affronteremo i nostri avversari in questo modo, con questo spirito, l’obiettivo verrà raggiunto».

Spirito giusto

L’analisi

Quindi parla del match: «Nel primo tempo abbiamo creato varie occasioni clamorose, bastava solo essere leggermente meno frenetici. I ragazzi hanno voglia di spaccare il mondo e li capisco: c’era tensione ma è giusto che ci sia una sana paura. Abbiamo espresso un bel calcio contro una delle squadre che segna più gol in Serie A. Ma, più in generale, dal girone di ritorno abbiamo sbagliato soltanto due partite. Esamineremo in settimana l’aspetto della frenesia, anche perché domenica c’è una partita importantissima contro il Genoa». A Marassi mancherà Lovato per squalifica: Mazzarri non sa ancora chi giocherà. A chi gli chiede se sarà Ceppitelli il prescelto, risponde: «Era in panchina per stare vicino alla squadra, in allenamento ho visto bene Walukiewicz. Ma vedremo: ora è giusto che i ragazzi siano liberi a Pasqua e a Pasquetta, se lo meritano».

Verso Genova

La testa dell’allenatore rossoblù è comunque già al Ferraris: «La nostra squadra è giovane, forse è capitato che dopo i risultati positivi dei mesi scorsi non sia riuscito a far capire le insidie che potevano arrivare. A Genova la gara sarà più difficile di quella contro i neroverdi, toccherà a me stare attento perché ancora non abbiamo fatto niente. I ragazzi devono sentire la pressione e trasformarla in uno stimolo positivo». Nonostante si giochi in trasferta, Mazzarri chiama a raccolta i tifosi: «Spero ci seguano in tanti per darci la carica giusta. Loro fanno la differenza, ci aspettano cinque finali e il loro supporto ci aiuta ad alimentare la nostra autostima. Lo stadio, per la prima volta pieno dopo il periodo più caldo dell’emergenza, con il Sassuolo era uno spettacolo».

