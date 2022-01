Mazzarri, è una gioia contenuta 

Non è sfuggita ai tifosi la sua esultanza per i tre punti, «una deroga» al consueto contegno, dirà a fine gara. Ma Walter Mazzarri non sta sulla pelle e non lo nasconde: a Marassi cercava una scossa per il suo Cagliari. Forse, con la vittoria in rimonta sulla Samp, è arrivata: «Ma il cammino per la salvezza è ancora lungo, per ora abbiamo dato un calcio all’anno passato», ha messo subito le mani avanti il tecnico rossoblù. «Pensiamo partita dopo partita: ora ci aspetta un’altra finale».

Futuro incerto

Sempre che la gara contro il Bologna, domenica, si giochi: «Noi la prepareremo, sarà una partita difficile, contro una squadra molto forte. È vero che il calcio non è una bolla, che l’incertezza dovuta al Covid è generale, ma ci sono gli organi competenti per decidere. Di sicuro tenere le cose a metà non va bene: bisogna prendere una decisione che valga per tutti».

Grande reazione

Mazzarri chiede ai suoi di dimenticare subito l’euforia di Marassi. «Nel girone d’andata meritavamo quattro-cinque punti in più, la situazione è delicata e ci serviva battere un colpo. Sono contento per la risposta dei ragazzi, penso per esempio alla difesa molto giovane: in particolare Altare era alla prima da titolare in Serie A. Ma anche all'apporto di chi è entrato nel finale con testa e gambe giuste. Ha esordito pure Lovato: la retroguardia ha preso sicurezza minuto dopo minuto, ma direi che in tutti i reparti la squadra abbia meritato». I tre punti conquistati ieri a Genova equivalgono a ossigeno puro: «È una vittoria che ci deve dare consapevolezza delle nostre qualità. Ho notato un altro piglio: vedere questa prestazione mi ha dato grossa soddisfazione, insieme alla gioia di tutti al fischio finale. Bisogna migliorare ancora nella gestione della partita, ma abbiamo fatto un grande secondo tempo».