Mazzarri e un match dai due volti 

Si prende un punto, ma un pensierino alla vittoria ce l’aveva fatto: «Peccato per il gol del pareggio arrivato troppo tardi». Walter Mazzarri resta sul pezzo, anche nel dopo gara del Castellani: il pari d’acciaio colto in casa dell’Empoli permette di riprendere il Venezia e vedere da vicino la zona tranquillità. La sua priorità è quella di «uscire dalle sabbie mobili». E sussurra: «Peccato aver fatto quel girone d'andata, ma ora la squadra si è ritrovata ed è altra cosa rispetto a prima».

Personalità

Il Cagliari di ieri ha dimostrato di sapersi compattare anche nelle difficoltà: «Nel primo tempo, paradossalmente, l’infortunio dell’arbitro ha spezzato il nostro ritmo e anche l’uscita dal campo di Lovato ha scombussolato i piani. Eravamo partiti bene, ma ci sono stati degli errori dei singoli. Ne parlerò coi ragazzi: a livello individuale e collettivo abbiamo fatto meno bene rispetto a Bergamo». Poi l’Empoli è venuto fuori: «Questo è un campo difficile per tutti. Nel primo tempo la squadra di Andreazzoli avrebbe meritato di finire con più di un gol di vantaggio. Nella ripresa abbiamo fatto un assedio». Sono stati decisivi i cambi e, in particolare, l'ingresso in campo di Leonardo Pavoletti: «Forse con uno slot in più l’avrei messo prima. Veniva da un infortunio, ha mostrato le sue doti di killer d'area di rigore. Ma tutta la squadra ha mostrato lo spirito giusto». Quindi riprende a parlare di Lovato: «Spero di non perderlo per troppo tempo». Un check sui difensori: «Carboni, aveva un problema alla caviglia. Altare, da quando è entrato, ha dimostrato di essere un gigante nei duelli uomo contro uomo: contro di lui ci rimbalzavano addosso». E sull’attacco: «Avevo visto Pereiro un po' sacrificato da prima punta con Joao Pedro, ho provato a toglierlo dalla linea spostando Dalbert sull'esterno dopo una gara tattica sul play avversario. Anche nelle difficoltà di squadra del primo tempo, è stato tra i più solidi, è un calciatore che ha qualità e duttilità».

Il risultato

Comunque il pari ci sta tutto: «All'intervallo ero parecchio arrabbiato per come ci siamo disuniti, nella ripresa è stato quasi un nostro monologo, abbiamo gestito bene i cambi e forse qualcosa in più per noi non sarebbe stato uno scandalo, alla luce dell'occasione per Pavoletti. Sicuramente guardando la gara nel complesso è un pareggio prezioso vista la forza dell'Empoli». Ora non c’è tempo da perdere: «Avremmo firmato per 4 punti in queste due trasferte, lo spirito è quello giusto e la strada da seguire anche. Purtroppo la nostra classifica non è ancora buona, dobbiamo lavorare partita dopo partita con la tensione a mille e la consapevolezza di dover raccogliere il massimo. Ora testa al Napoli».