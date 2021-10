Mazzarri e quel rigore maledetto 

Un colpo basso per un Cagliari ancora troppo piccolo e fragile: «Noi non è che veniamo da una serie di risultati positivi, siamo fragili. I ragazzi sono condizionati dalla classifica, anche se a loro ho detto di non guardarla». Da quel momento, è iniziata un’altra gara: «Perché il vantaggio ha galvanizzato la Fiorentina e, quando stavo pensando di cambiar qualcosa, è arrivato anche il 2-0». Eppure il tecnico di San Vincenzo, nonostante il doppio svantaggio, pensava a come costruire la rimonta: «Negli spogliatoi ho chiesto di scordarsi del primo tempo, di giocare come se si fosse ancora zero a zero. E magari, segnando un gol, avremmo potuto riaprirla». Ma tra il dire e il fare… «Invece, dopo che avevo detto che avrei fatto 2-3 cambi, dopo pochi minuti, è arrivato il 3-0».

Firenze. Gli episodi danno, gli episodi tolgono. Se contro la Sampdoria, al Cagliari era andato tutto (o quasi) bene, ieri a Firenze ai rossoblù è girato tutto storto, fin dalla vigilia della gara, con lo stop di Strootman. Ma come una settimana fa, Walter Mazzarri al “Franchi” cerca di non farsi trascinare dal risultato. Pesantissimo. Eppure il tecnico prova a trovare aspetti positivi: «Perché il Cagliari è entrato in campo con la stessa determinazione della Fiorentina. Loro hanno avuto due mezze occasioni all’inizio, ma anche noi avevamo fatto bene. Poi quel rigore…».

Maledetti episodi

L’analisi di Mazzarri parte proprio da quel rigore, che nessuno aveva visto, se non Banti al Var: «Ha cambiato l’inerzia della partita, un rigore inaspettato».

Un colpo basso per un Cagliari ancora troppo piccolo e fragile: «Noi non è che veniamo da una serie di risultati positivi, siamo fragili. I ragazzi sono condizionati dalla classifica, anche se a loro ho detto di non guardarla». Da quel momento, è iniziata un’altra gara: «Perché il vantaggio ha galvanizzato la Fiorentina e, quando stavo pensando di cambiar qualcosa, è arrivato anche il 2-0». Eppure il tecnico di San Vincenzo, nonostante il doppio svantaggio, pensava a come costruire la rimonta: «Negli spogliatoi ho chiesto di scordarsi del primo tempo, di giocare come se si fosse ancora zero a zero. E magari, segnando un gol, avremmo potuto riaprirla». Ma tra il dire e il fare… «Invece, dopo che avevo detto che avrei fatto 2-3 cambi, dopo pochi minuti, è arrivato il 3-0».

Mazzarri si toglie un sassolino: «Vlahovic è bravissimo su punizione e lo ha confermato, ma mi dicono che la barriera sia stata posizionata a undici metri, invece che a nove…». Game over: «A quel punto, al di là dei nostri errori e demeriti, bisogna anche riconoscere i meriti degli avversari».

Emergenza

Una sconfitta, la terza della sua gestione, ma Mazzarri ha anche altre preoccupazioni: «Dovrò fare la conta per la gara con la Roma. Qui piove sul bagnato, abbiamo perso giocatori uno dietro l’altro e non è facile quando devi giocare ogni tre giorni». Sugli infortuni: «Caceres ha avuto un problema alla caviglia, Strootman al ginocchio, Godin ha pagato le tre partite giocate in nazionale, come Nandez, che si è fermato per un problema muscolare, normale dopo tutte le corse di questi mesi». Il tecnico non dà responsabilità alla pesantezza degli allenamenti: «Facciamo attenzione con la preparazione, il duro lavoro della sosta forse ha un po’ annebbiato qualcuno, come Marin, che ha saltato la prima settimana per gli impegni in nazionale». Meglio guardare avanti: «Dobbiamo avere una reazione caratteriale davanti al nostro pubblico e contro una grande squadra. Dobbiamo lavorare tanto, ma quando giochi ogni tre giorni e hai questi infortuni, diventa tutto più difficile». Mazzarri gioca la carta tifosi: «Speriamo che ci diano una mano, come con la Samp. Dobbiamo restare uniti e concentrarci su di noi. Sperando di recuperare qualcuno». Un Cagliari da rinforzare a gennaio? «Dopo questo mese e mezzo ho le idee chiare sulla squadra, ma ne parlerò con la società . Ora voglio aiutare i ragazzi a uscire dai bassifondi della classifica. Adesso non serve parlare di mercato, cerchiamo di arrivarci nelle condizioni migliori».

