Mazzarri, delusione e speranza 

La tensione si taglia a fette, il dopo gara della Domus è un condensato di tristezza e rabbia. Al bando, però, la rassegnazione. La squadra – a pezzi – non parla: l’unico a presentarsi davanti a microfoni e taccuini è il tecnico. Walter Mazzarri immaginava di chiudere in gloria il suo esordio sulla panchina rossoblù, al suo 465° gettone in A, davanti al popolo rossoblù, nello stadio di casa. È invece arrivata una sconfitta inattesa, che si è materializzata anche a causa di una condotta a tratti remissiva. A tristezza si aggiunge dolore, per Mazzarri: ieri si è spento, a 83 anni, Romano Fogli, l’ultimo eroe scudetto del Bologna («Era come un padre»). Ma, dopo il ricordo, più una parentesi affettiva, il tecnico si addentra nei temi di un match a suo dire stregato: «C’è da lavorare e i ragazzi vanno sostenuti», è l’esordio a caldo, quando il 2-0 subito dall’Empoli è ancora una ferita aperta.

Dispiacere

«È chiaro che ci sia grande rammarico per il pubblico», prosegue: «Durante tutta la partita i tifosi non ci hanno fatto mancare il loro sostegno, ma non siamo stati gli stessi di Roma e devo capire il perché. L’Empoli sembrava avere due velocità in più di noi». Eppure la squadra era pressoché la stessa rispetto a quella capace di fermare la Lazio all’Olimpico appena tre giorni prima: «Ma sembrava avessimo il freno a mano inserito, uscivamo tardi sui portatori, il giro palla era lento. Onore al merito dell’Empoli, che ha battuto anche la Juventus allo Stadium. Noi dobbiamo subito metterci al lavoro per ritrovarci e per provare a fare una partita diversa totalmente al Maradona, domenica contro il Napoli». L’allenatore di San Vincenzo, appena subentrato a Semplici sulla panchina rossoblù, ha un chiodo fisso: «Ho visto male i singoli giocatori. Dopo il cambio del tecnico e una settimana frenetica, i ragazzi hanno fornito una grande prestazione contro la Lazio. All’Olimpico ho visto un’altra gamba: con l’Empoli mi aspettavo una condotta diversa. I ragazzi hanno speso tanto e forse sentivano in modo particolare la responsabilità davanti ai nostri tifosi, che ci hanno seguito numerosi anche a Roma. Di sicuro volevano offrire una grande prestazione qui alla Domus, ma alla fine ci sono rimasti male». Di più: «La squadra è affranta, cercherò di tirarla su».

La difesa

Il punto non è la fase di copertura. Lui non nega di prediligere la difesa a tre: «Tuttavia bisogna essere camaleontici e saper cambiare in corsa. Quando ho visto poca brillantezza, sono tornato al 4-4-2: abbiamo incassato il 2-0. Eppure, se avessimo pareggiato, forse la partita si sarebbe, magari con un episodio, indirizzata dalla nostra parte».