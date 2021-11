Mazzarri: da Reggio Emilia con furore 

Da una finale all'altra e Walter Mazzarri non si nasconde: «Quanti punti nelle prossime sei partite? Io non faccio tabelle, penso solo alla prossima partita con la Salernitana e per noi è un'altra finale importantissima». Una finale da vincere, ripartendo dal Cagliari tornato con un punto dalla sfida col Sassuolo. «Mi è piaciuto vedere la squadra cercare la vittoria fino all'ultimo. Ecco, vorrei rivedere una squadra aggressiva, che ci crede sempre, magari più attenta nella fase difensiva».

Gioventù rossoblù

Mazzarri non dà nessun indizio sulla formazione, ma si gode i suoi giovani: «Anche se io, nelle scelte, non guardo alla carta d'identità, ma a come si allenano. Per esempio, Grassi, quando sono arrivato, non l'avevo visto benissimo. Poi ha lavorato sodo, ha migliorato la condizione fisica ed è entrato. Nel calcio di oggi non si può prescindere dalla condizione atletica, tutti corrono e se anche noi non andiamo a mille, non possono emergere i valori tecnici». E ci sarà da correre anche stasera contro la Salernitana: «Una squadra caricata da un allenatore sanguigno come Colantuono. Ho sentito alcuni di loro dire che sono pronti a giocare la partita della vita. Ma noi dobbiamo pensare a fare quello che abbiamo preparato e, in questo modo, avremo ottime possibilità di vincere. Altrimenti soffriremo».

Passi avanti

Per vincere, il tecnico di San Vincenzo vuole l'aiuto di tutti: «C'è bisogno degli undici e dei 4-5 che entrano e che devono tenere alto il livello». E tra gli undici iniziali ci saranno Joao e Keita: «Joao è un leader con i fatti, Keita è un generoso, ma da lui pretendo di più. Rientrava dopo due settimane, ha fatto fatica, ma in fase difensiva deve fare meglio. Anche se ha fatto un gran gol, mi aspetto altri progressi». E progressi li attende anche da Bellanova: «Può fare una grande carriera se tiene la testa sulle spalle. Ma adesso per lui arriva il bello».