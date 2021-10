Mazzarri: Cragno non si tocca 

Mazzarri non si sbilancia, anche perché vuol fare attenzione a ritoccare un Cagliari che, contro la Roma, gli ha dato risposte attese da tanto: «Dovrò esser bravo a capire quanto potremo supportare gente che ha più qualità, ma nel calcio moderno tutti devono saper fare la fase difensiva». Al Dall'Ara il tecnico spera di vedere un nuovo passo in avanti: «Mi piacerebbe una fase attiva ancora più brillante, avere più possesso palla ed essere meno timorosi nel farla girare, essere più veloci nelle verticalizzazioni». Soddisfatto, invece, della fase difensiva: «I ragazzi iniziano a capirmi, contro la Roma siamo stati più solidi, compatti, siamo stati più squadra. Ma anche lì si può migliorare, visto che abbiamo fatto qualche errore che ci sono costati i due gol». E Mazzarri ricorda: «La prima in classifica non è quella che segna di più, ma quella che prende meno gol. Per questo dobbiamo essere più organizzati e solidi, così saremo anche più sicuri quando si attacca. E lo si è visto proprio contro la Roma».

Quasi un ritornello delle ultime settimane: «Farò la conta di chi potrà rientrare». Anche a Bologna Walter Mazzarri deve affidarsi allo staff medico, anche se in testa ha già il tipo di partita da giocare. Contro una squadra che in casa ha una marcia quasi inarrestabile, con 10 dei 12 punti totali: «Voglio una squadra che in campo sia pronta a dare battaglia a un Bologna che, lo ricordo, ha dato tre reti alla Lazio...».

Quasi un ritornello delle ultime settimane: «Farò la conta di chi potrà rientrare». Anche a Bologna Walter Mazzarri deve affidarsi allo staff medico, anche se in testa ha già il tipo di partita da giocare. Contro una squadra che in casa ha una marcia quasi inarrestabile, con 10 dei 12 punti totali: «Voglio una squadra che in campo sia pronta a dare battaglia a un Bologna che, lo ricordo, ha dato tre reti alla Lazio...».

L'ora delle scelte

Mazzarri non si sbilancia, anche perché vuol fare attenzione a ritoccare un Cagliari che, contro la Roma, gli ha dato risposte attese da tanto: «Dovrò esser bravo a capire quanto potremo supportare gente che ha più qualità, ma nel calcio moderno tutti devono saper fare la fase difensiva». Al Dall'Ara il tecnico spera di vedere un nuovo passo in avanti: «Mi piacerebbe una fase attiva ancora più brillante, avere più possesso palla ed essere meno timorosi nel farla girare, essere più veloci nelle verticalizzazioni». Soddisfatto, invece, della fase difensiva: «I ragazzi iniziano a capirmi, contro la Roma siamo stati più solidi, compatti, siamo stati più squadra. Ma anche lì si può migliorare, visto che abbiamo fatto qualche errore che ci sono costati i due gol». E Mazzarri ricorda: «La prima in classifica non è quella che segna di più, ma quella che prende meno gol. Per questo dobbiamo essere più organizzati e solidi, così saremo anche più sicuri quando si attacca. E lo si è visto proprio contro la Roma».

Niente paura

Il tecnico di San Vincenzo cerca di dare certezze a una squadra che si dimostra sempre troppo fragile, incapace di mantenere il vantaggio (rimontata quattro volte su cinque) e di recuperare dallo svantaggio (solo due pareggi sulle sette gare in cui è andata sotto): «Dobbiamo lavorare anche su questo, sotto l'aspetto psicologico e quello fisico. Se siamo capaci di andare in vantaggio, dobbiamo chiuderla, sfruttando il momento. Invece spesso vedo che abbiamo paura di vincere».

Tutti dentro

O quasi. Mazzarri aspetta la rifinitura di questa mattina per le decisioni finali, ma partendo da una considerazione: «I giocatori recuperati da infortuni o acciacchi è meglio farli partire subito per non rischiare, poi, di fare il cambio sul cambio». In mezzo a tanti problemi, una certezza: «Discutere Cragno? Lui è un cardine del Cagliari. Con la Roma i gol erano difficili da evitare e non ci si può aspettare sempre un miracolo a partita». I problemi vanno cercati altrove. Magari sui gol subiti da palla inattiva: «Per come siamo strutturati, continueremo a difendere a zona, mentre per la barriera dobbiamo esser più smaliziati e far controllare all'arbitro la distanza». A proposito di arbitri: «Chiedo solo che le regole valgano per tutti allo stesso modo. Ma penso a spendere energie per migliorare i miei ragazzi, non per pensare agli arbitri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata