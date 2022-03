Mazzarri controcorrente 

C'è Cagliari-Lazio e Walter Mazzarri ci riprova. Come col Torino, il tecnico alla vigilia si gioca la carta del terrore: «Ci aspetta una gara terribile, non abbiamo fatto nulla. Ho avvertito i giocatori, non devono cambiare atteggiamento o saranno dolori. La Lazio va affrontata con un'attenzione superiore rispetto al Toro, perché i valori sono superiori».

La forza del gruppo

Mazzarri punta sul gruppo: «La medicina migliore per motivare tutti sono i risultati: quando si vince, gli esclusi devono mordere il freno. E si vince in 15-16, perché fino al 96' può succedere tutto e con i ritmi del calcio moderno, chi entra deve anche far meglio di chi esce». La regola è sempre quella: «Quando una squadra va bene, al 90% l'undici di partenza va confermato. Non guardo il curriculum, non guardo in faccia nessuno: valuto l'ultima partita e la settimana di allenamento. Chi dimostra di essere utile, se il Cagliari fa risultato, viene confermato e sarà così fino alla fine». Mazzarri spiega la metamorfosi del suo Cagliari: «Prima della gara con l'Udinese avevo già parlato con la società, chiedendo di fare determinati interventi sul mercato. Per il calcio che volevo fare servivano giocatori congeniali. Siamo stati bravi a far cambiare atteggiamento alla squadra, che ora segue le mie idee. Non avevo la sfera di cristallo per sapere quanti punti avremmo fatto, ma immaginavo una squadra così, che incarna il mio spirito, che combatte, con sincronismi e che lavora insieme. Ora speriamo di continuare così fino alla fine».

Gerarchie d'attacco

La regola del chi gioca ha la precedenza tocca soprattutto l'attacco, dove Keita, dal rientro dalla Coppa d'Africa, ha messo insieme solo pochi minuti a Empoli. Mazzarri non transige: «Mentre lui era in Coppa d'Africa, i ragazzi che erano qui hanno fatto sì che il Cagliari, che tutti davano per spacciato, ora sia in corsa per salvarsi. Quindi loro hanno la precedenza. Keita è tornato, sta benissimo, si allena bene, ma giocherebbe con la Lazio solo se mettessi in campo quattro attaccanti. Pavoletti, Pereiro e Joao, dovessi lasciarli fuori per Keita, direbbero: “Questo allenatore non vale nulla perché non guarda quello che facciamo in campo”. E io sarei finito. A Empoli ho messo quattro attaccanti perché loro erano alle corde e ho rischiato il tutto per tutto per vincerla, visto che, per risalire in classifica, bisogna prendersi qualche rischio». Mazzarri si tiene stretto capitan Joao, anche se a secco: «È un leader, un trascinatore. Conta il Cagliari, non chi segna. E lui è utile alla squadra anche quando non fa gol». Prima Joao, poi gli altri: «A Torino, Pereiro ha fatto benissimo, stancando i granata, Pavo ha fatto la differenza e il cambio ci ha fatto vincere. Mezz'ora fatta bene nel finale vale quanto i 60' di chi parte dall'inizio».