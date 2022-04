Mazzarri: «Con l’Udinese è una superpartita, adesso contano solo i fatti» 

Tre mesi dopo riecco l’Udinese, contro cui all’andata il Cagliari toccò forse il punto più basso della sua tormentata stagione. «È vero, in quella partita abbiamo toccato il fondo, ma ci è servita per ripartire. Iniziammo già nella gara successiva, con la Juventus, anche se poi la vera svolta è partita con il girone di ritorno». Guardare indietro fa crescere i rimpianti: «Perché quei cazzotti ci sono serviti, ma il rammarico più grande restano i pochi punti fatti all’andata. Ma, ripeto, guardare a quel che abbiamo fatto non serve, dobbiamo pensare solo al presente e al futuro». E il presente è anche il ritorno in gruppo di Marko Rog: «Lo aspettavamo da tempo, io lo conosco da prima ancora che arrivasse a Cagliari. A Udine andrà in panchina, poi vedremo. L’ho visto bene e credo sia pronto per giocare uno spezzone di partita».

Otto partite, una dietro l’altra senza più soste: il campionato di Serie A è arrivato alla fase decisiva, quella dove le parole contano zero e a contare sono solo i punti. Walter Mazzarri lo sa e ha cercato di battere il concetto nella testa dei rossoblù, anche a quelli che sono rientrati dagli impegni con le varie nazionali: «Ora è inutile parlare, dobbiamo fare i fatti. I complimenti e gli elogi contano zero, serve portare a casa i punti, giocando bene e con attenzione».

Ripartenza

Durante la sosta, il tecnico avrebbe voluto lavorare con un Cagliari al completo, come al rientro dalle vacanze di Natale. Invece, organico ridotto fino a metà della settimana, a pochi giorni dalla sfida con l’Udinese che somiglia tanto a un primo bivio. «La squadra si è riunita al completo due giorni fa», allarga le braccia Mazzarri, «i ragazzi sono arrivati alla spicciolata. Ho parlato prima con chi era con me. Vero, col Milan c’è stata la prestazione, ma ora contano i fatti e i punti». E a proposito di nazionali, l’attenzione va soprattutto ai due delusi azzurri, Cragno e Joao Pedro: «Come volete che li abbia trovati? Naturalmente erano giù di morale. Ma adesso conta solo il Cagliari e con le prestazioni in rossoblù possono riprendere quella maglia. Ma, lo ripeto, ora serve solo fare punti». Per far punti e vincere, bisogna segnare e al Cagliari, nelle ultime uscite, è venuto maledettamente difficile: «In questi due giorni ci abbiamo lavorato, ora vedrete in campo. Però le occasioni col Milan ci sono state, ma non siamo stati particolarmente fortunati. Capita di sbagliare l’ultimo passaggio, però penso ancora alla traversa con i rossoneri. Avevano fatto una gran cosa Zappa con quel cross e Pavoletti, avremmo meritato il pareggio. Facciamo cose buone, abbiamo creato anche con la prima in classifica. Cerchiamo di fare ancora meglio».

Batoste e lezioni

Tre mesi dopo riecco l’Udinese, contro cui all’andata il Cagliari toccò forse il punto più basso della sua tormentata stagione. «È vero, in quella partita abbiamo toccato il fondo, ma ci è servita per ripartire. Iniziammo già nella gara successiva, con la Juventus, anche se poi la vera svolta è partita con il girone di ritorno». Guardare indietro fa crescere i rimpianti: «Perché quei cazzotti ci sono serviti, ma il rammarico più grande restano i pochi punti fatti all’andata. Ma, ripeto, guardare a quel che abbiamo fatto non serve, dobbiamo pensare solo al presente e al futuro». E il presente è anche il ritorno in gruppo di Marko Rog: «Lo aspettavamo da tempo, io lo conosco da prima ancora che arrivasse a Cagliari. A Udine andrà in panchina, poi vedremo. L’ho visto bene e credo sia pronto per giocare uno spezzone di partita».

Caccia ai punti

Otto partite per conservare la Serie A, a iniziare da questo pomeriggio: «Abbiamo visto che in questo campionato non si può dare nulla per scontato. Quella con l’Udinese per noi sarà una superpartita, da affrontare come se giocassimo con la prima in classifica. Il calcio, in fondo, è semplice, tutto può accadere. E dobbiamo far punti con tutti, a prescindere dall’avversario». Chiusura con quei recuperi tanto invocati da Mazzarri: «Sono contento, almeno si sanno le date. Anche se, a mio avviso, già prima ci sarebbe stato il tempo per giocarle. Ma almeno conosceremo la classifica un po’ prima della fine e ripartiremo tutti alla pari. Per così dire…».

