Mazzarri ci mette la faccia 

Alla squadra aveva chiesto fatti, punti e di riperdere la marcia verso la salvezza. A Udine, invece, il Cagliari ha rimediato una batosta inattesa anche per come si era messa la partita, dopo la rete dell’effimero vantaggio di Joao Pedro alla Dacia Arena. Walter Mazzarri, nel dopo gara, non ha molta voglia di parlare. Anche perché, sono sue parole, c’è poco da commentare: «Quando perdi 5-1 l’allenatore si prende le tutte le responsabilità, ci mette la faccia e si scusa con i tifosi», ha detto davanti a telecamere e taccuini l’allenatore di San Vincenzo, visibilmente scosso dalla quarta sconfitta di fila. «Sono abbastanza esperto di queste situazioni, non è questo il momento di commentare la partita».

Oggi allenamento

Annuncia che la squadra riprenderà ad allenarsi già da oggi e, ad Assemini, ci sarà un faccia a faccia tra il tecnico e i giocatori: «Parlerò ai ragazzi, ci guarderemo negli occhi. Voglio una risposta immediata: i ragazzi hanno già reagito a queste batoste. Fermo restando che devo riflettere io per primo su alcune scelte: non devo essere presuntuoso e pensare che posso mettere tanti attaccanti. Il campionato ci permette di cambiare rotta e dovremo farlo in ogni modo». Quindi un pensiero per i supporter rossoblù: «Questi tifosi non meritano sconfitte così pesanti. Sono venuti in tanti anche a Udine e analizzare il match farebbe solo male e qualsiasi cosa dicessi sarebbe sbagliata». Sabato, intanto, c’è la Juve alla Domus.

RIPRODUZIONE RISERVATA