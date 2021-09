Mazzarri chiama a raccolta la Domus 

Walter Mazzarri è in trance agonistica da quando ha firmato il contratto che lo lega al Cagliari. Questa sera dall'altra parte ci sarà l'Empoli, la squadra in cui ha passato più tempo da giocatore, la città dove ha casa. «Ma io quando alleno una squadra ne divento il primo tifoso e quindi c'è solo il Cagliari e gli altri sono solo avversari». E l'Empoli è un avversario da battere con la spinta del pubblico. Mazzarri si fa scivolar via polemiche passate: «I tifosi ci hanno dato una mano a Roma e i giocatori li ringraziano. Ora dovranno essere il nostro dodicesimo uomo e dovranno esserlo fino al 95'. Ci diano una mano, qualunque cosa accada, fino a quando la partita non è finita. E noi daremo l'anima, il cuore e anche qualcosa in più per prevalere sull'avversario».

Pretattica

È riuscita domenica contro la Lazio, nascondendo fino all'ultimo il 4-4-2, mascherato anche nelle distinte pregara (c’era scritto 3-5-2), Mazzarri la replica alla vigilia della sua prima panchina casalinga. «Perché non do vantaggi a una squadra che ha vinto con la Juve». Non si fida dell'Empoli: «Una società che fa sempre bene, con un allenatore che ha la cultura del gioco. Ha vinto una volta, vero, ma con la Juventus e in trasferta. Una partita difficilissima, ma non guardiamo troppo gli altri». Il tecnico nasconde l'undici: «Nella mia carriera ho fatto le coppe, so che cosa succede con tre partite in una settimana. Solitamente, chi ha giocato la prima partita e non ha problemi può giocare anche la seconda tre giorni dopo. Parlerò con tutti, uno per uno. Dovranno essere loro, i giocatori, ma anche lo staff medico e i preparatori a dirmi chi potrà giocare». Mazzarri ha altre priorità: «Voglio una squadra aggressiva, sicura di sé e cinica, perché quando abbiamo le occasioni, come con la Lazio, dobbiamo segnare. E se stiamo vincendo 2-1, come a Roma, dobbiamo cercare di chiudere la gara segnando la terza rete. E non importa chi segna, anche se Joao e Keita hanno fatto bene».

I veterani

Per Mazzarri tutti sono uguali, qualcuno più degli altri. Perché ai giocatori più esperti si affida anche fuori dal campo: «A loro chiedo di parlare e aiutarmi. Pavoletti domenica ha incoraggiato i compagni nello spogliatoio, Caceres, dopo il cambio, mi ha aiutato dando indicazioni ai compagni che giocavano. Ai ragazzi ho detto che devono essere i primi tifosi di chi gioca e chi esce deve tifare per chi subentra. Siamo sulla buona strada. Anche perché con me chi mugugna sta fuori». Una carezza anche a Joao Pedro: «Al momento del cambio ha avuto uno sfogo, ma non per la sostituzione. Era arrabbiato, come me, perché stavamo subendo. Il principio era giusto, è quello che ho detto pure io, non i tempi e i modi. In campo parlo io, nello spogliatoio tutti poi hanno la parola. Ma Joao mi ha già promesso che non capiterà più». Infine, niente voli verso il futuro: «A parte le prime sette, dall'ottavo posto in giù va avanti chi lavora meglio. Ora pensiamo a vincere con l'Empoli, poi penseremo alle altre, una partita per volta. Alla sosta faremo una prima valutazione e a fine andata potremo capire per quali obiettivi potremo lottare».