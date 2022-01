Mazzarri butta via solo il risultato 

L’esordio è morbido: «Sono contento della prestazione, non del risultato». Ma Walter Mazzarri non riesce a trattenersi: la direzione di gara non gli è piaciuta. E ci tiene a farlo sapere: «Capisco la sudditanza, quando giochi in un grande stadio e sei un arbitro giovane», tuona l’allenatore del Cagliari. «Ma invertire tanti falli così. È emblematico un episodio, che ha visto per protagonista Zappa: una palla nostra, stava probabilmente andando in porta in un due contro due, e gli è stato sanzionato un tackle pulito. È uno dei tanti episodi che non mi sono piaciuti». Quindi ritorna a parlare della partita: «Dispiace perché meritavamo quanto meno il pareggio, forse anche la vittoria per come abbiamo giocato soprattutto nel secondo tempo. La Roma era schiacciata: abbiamo creato due-tre palle gol clamorose. Vorremmo che ci fosse più attenzione, perché non mi sono piaciuti i mezzi falli a centrocampo. Quelli eclatanti, giustamente vengono valutati dal Var. Chiediamo rispetto».

L’analisi

Quindi Mazzarri si sofferma sulla tenuta della difesa nonostante le assenze: «Goldaniga è stato un grande, ha disputato una partita incredibile nonostante appena tre allenamenti. Come lui Altare, un ragazzo che ci sta sorprendendo e resterà con noi. È da tre-quattro domeniche che la mia squadra offre prestazioni diverse rispetto al passato. All’Olimpico potevamo fare molto di più sulla qualità, nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi. La squadra ha prodotto molte azioni, soprattutto nella ripresa, tenendo comunque bene il campo: dispiace per non aver come minimo pareggiato». A chi gli chiede perché Pereiro abbia giocato al posto di Nandez, replica: «Gaston col Bologna ha fatto la differenza. Ogni volta che è entrato ha fatto vedere di che pasta è fatto, con la Juve ha fatto bene dall'inizio. È un ragazzo che ha giocato poco. Avevamo studiato bene la partita per cercare di mettere pressione alla Roma col 3 contro 3 davanti, con Pavoletti, Joao e Pereiro. La gara si è svolta come l'avevamo prevista. Non sapevo quanti minuti avesse Nandez. Se fosse stato bene, magari l'avrei impiegato in un altro ruolo, ma avremmo giocato lo stesso con Joao Pedro e Pavoletti, con Gaston alle spalle».

Rinforzi

L’allenatore rossoblù non si sofferma sul mercato: «Il presidente sa ciò che vorrei. Il mercato a gennaio è difficile, stando nelle ultime posizioni in classifica, l’appeal è inferiore. Però i ragazzi che ci hanno visto giocare da quando abbiamo preso difensori giovani e motivati, credo che ora verrebbero volentieri nel Cagliari. Dobbiamo continuare così con tutte le squadre. E se arrivasse qualcuno a darci una mano, non sarebbe male».