Mazzarri avverte i suoi: «È la partita peggiore che ci potesse capitare» 

Dieci punti conquistati dal Cagliari nelle ultime cinque partite, altrettanti quelli messi nel carniere dall'Empoli nelle sue dodici gare casalinghe al “Castellani”. Walter Mazzarri drizza le antenne e spegne i facili entusiasmi di chi potrebbe pensare a una cavalcata trionfale: «Ho già avvisato i ragazzi, con l'Empoli sarà più difficile che con l'Atalanta, questa è la peggior partita che ci potesse capitare in questo momento».

Attenti all'Empoli

Mazzarri tiene la guardia alta: «Siamo sulla strada giusta, nel girone di ritorno abbiamo perso solo una gara, a Roma, ma avremmo dovuto pareggiarla. Abbiamo svoltato negli equilibri e le prestazioni di squadra, nei risultati. Ma abbiamo anche lasciato tanti punti nel girone d'andata e quindi non possiamo distrarci. Ogni partita è una finale. Quella di Empoli sarà tra le più difficili». La squadra di Andreazzoli non lo lascia tranquillo: «Per me è la rivelazione del campionato. All'andata ero appena arrivato, i ragazzi non erano coscienti del valore dell'Empoli e abbiamo sbagliato gara. Per questo li sto allarmando, nessuno pensi che si giochi una partita più semplice rispetto a quella di Bergamo. Anzi. Fanno un bel calcio, pressano, non ti fanno giocare. È una squadra forte e ben allenata, non hanno problemi di classifica. Guai pensare che, dopo la vittoria con l'Atalanta, sia tutto in discesa. Adesso viene il difficile. E voglio una partenza diversa, quei primi 15' di Bergamo non mi sono piaciuti».

La regola di Walter

Il martellamento di Mazzarri è partito da martedì pomeriggio e andrà avanti fino all'ingresso in campo. Il Cagliari non può permettersi passi indietro. Conta la squadra, un gruppo che si compatta fuori e dentro il campo: «La cena di metà settimana? Serviva per capire che ora siamo questi e siamo noi a dover centrare l'obiettivo. Anche un pizzico di leggerezza può far bene». Giusto un pizzico, perché per salvarsi serve la concentrazione massima. «Voglio che tutti siano motivati. Chi gioca e fa bene, e se il Cagliari fa risultato, ha più chance degli altri di giocare. Poi c'è la settimana, io guardo gli allenamenti e decido. Il clima è migliorato, certo, ma queste ultime belle partite non devono portare eccessiva euforia. Stiamo con i piedi per terra e lavoriamo per migliorarci, senza sottovalutare i pericoli. La squadra importante, dopo 24 ore, archivia la vittoria e pensa alla prossima gara, considerandola la più difficile dell'anno».