Mazzarri, anatema contro l’arbitro 

È provato dal ko appena subito. E non lo nasconde: «Se c’era una squadra che doveva vincere era il Cagliari e mi dispiace di aver perso per errori arbitrali abbastanza evidenti». Di sicuro, quando la palla calciata su punizione da Lorenzo Pellegrini si è infilata all’incrocio dei pali, superando Cragno, gli dev’essere crollato il mondo addosso.

Ma Walter Mazzarri non cerca alibi nel commentare un’altra sconfitta, forse la più immeritata. Però qualche sassolino dalle scarpe decide di toglierselo.

L’accusa

«Le occasioni per andare sul 2-0 sono state due, clamorose», spiega nel dopo gara della Domus. «Ho visto la squadra giocare come piace a me: siamo stati tatticamente perfetti, abbiamo fatto tante cose belle. Non meritavamo di perdere. Dispiace aver preso due gol su piazzati, di cui uno inesistente. Nella seconda punizione, quella su Zaniolo, Lykogiannis è stato ingenuo: prima c’era fallo su di lui, poi è entrato sul romanista levandogli la palla in modo pulito. L’errore arbitrale è chiaro. E c’era un rigore abbastanza netto per il Cagliari su Pavoletti, ma non è stato concesso. Dato che esiste il Var, l’arbitro poteva andare a controllare: non si è capito che fallo ha fischiato a nostro svantaggio. Domenica l’ha fatto Banti al “Franchi” con la Fiorentina: dopo tre minuti si è accorto di un fallo di mano che nessuno aveva visto. Il Var vale per tutti: ieri probabilmente sarebbe stato il 2-2. Vogliamo essere trattati come gli altri».

Tattica

Eppure il match pareva essersi messo sui binari giusti: «Abbiamo giocato con il 4-3-3 e il 4-5-1 in fase difensiva contro una squadra forte come la Roma. Sono orgoglioso dei miei giocatori e, per la prima volta, ho visto un accenno di squadra di Mazzarri, seppur con sei assenze. Se dovessimo giocare così sempre», chiosa, «non ci saranno senz’altro problemi».

