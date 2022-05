Mazzarri ai saluti? Sono ore di riflessione 

Il punto, però, è sempre lo stesso. Come la domanda, l’unica possibile nella mente dei tifosi: dove, ora, i rossoblù possono conquistare i punti necessari per restare in A, in una stagione che presenta una quota salvezza tra le più basse della storia del massimo campionato? La risposta di Mazzarri, nel ventre dello stadio, con la ferita della sconfitta ancora aperta, è forzata: «Dobbiamo affrontare la trasferta di Salerno e in settimana cercheremo di parlare, di ricompattarci. Per come avevamo giocato recentemente pensavo che con il Verona avremmo potuto fare un’altra prestazione e conquistare la vittoria. Dobbiamo indossare l’elmetto, fare di tutto per salvare il Cagliari. Non si fanno più calcoli, dobbiamo vincere e fare punti. Di cose da dirci in settimana ne abbiamo parecchie, a cominciare dagli errori fatti con il Verona: mi dispiace per la gente e per questo stadio così pieno, ma oggi abbiamo sbagliato la prestazione. Dobbiamo reagire, mancano tre partite che sono come finali. Speriamo di ritrovarci e di fare una buona partita con la Salernitana e poi abbiamo l’Inter e ce la giocheremo. Il calcio è strano, l’Empoli ha battuto il Napoli qualche settimana fa».

Insomma, sarà ancora lui almeno a provarci? Indiscrezioni già a fine match riportavano di un vertice tra il tecnico e la società, smentite dall’allenatore: «Io sono un dipendente, il presidente può convocarmi se ha qualcosa da comunicarmi», ha detto Mazzarri. Il patron Tommaso Giulini e il direttore sportivo Stefano Capozucca in serata riflettevano sul da farsi. Va da sé che la situazione, se non disperata, è di sicuro difficilissima. Con il Cagliari che ha perso la settima sfida su otto uscite, vanificando l’allungo che si pensava decisivo di gennaio e febbraio. In libera uscita anche i nomi dei possibili sostituti: da Leonardo Semplici a Diego Lopez, senza escludere Alessandro Agostini. Staremo a vedere se, effettivamente, le cose cambieranno. Oppure se sarà Mazzarri a chiudere – comunque vada – la stagione.

Zero alibi: «Abbiamo meritato la sconfitta. Io però ci credo sempre: ho fatto un voto per salvare il Cagliari». Ma chissà se basterà ai rossoblù dopo il ko con il Verona, davanti allo spettro della Serie B che aleggia impetuoso sulla Domus. E se, nel caso, sarà Mazzarri a guidare il Cagliari negli ultimi tre match.

Riflessioni

La speranza

Rabbia

Poco importa recriminare ancora sulla prestazione di ieri: i due legni, qualche occasione non sfruttata al meglio. «Siamo tutti arrabbiati, delusi, affranti. A livello difensivo abbiamo fatto molti errori, poi sugli episodi tra palo e traversa non siamo stati nemmeno fortunati. Faremo un esame di coscienza, sapevamo il Verona fosse forte, pensavamo di poter controbattere al meglio come con il Sassuolo, purtroppo non è stato così», chiude Mazzarri. «Io per primo non mi aspettavo una prova così negativa a livello difensivo, è una sconfitta che brucia».

