Mazzarri adesso chiede più attenzione 

Non accampa giustificazioni. Ma Walter Mazzarri non accetta di sentir parlare di strapotere della Lazio: «È un discorso che vale se si guarda solo il risultato». E neppure di flessione, fisiologica, che ci potrebbe anche stare in una stagione di continua rincorsa: «Joao Pedro? Magari non trova il gol da un po’ di tempo, ma non parlerei di stanchezza né sua né della squadra. Tutti siamo nervosi quando perdiamo in questo modo. Dobbiamo riprendere subito il discorso interrotto dopo nove partite. Metterei la firma se, nelle prossime nove gare, riuscissimo ad ottenere gli stessi risultati colti fin qui nel girone di ritorno. Il difficile arriva ora».

Rabbia

Lo 0-3 però brucia: «Nonostante la superiorità della Lazio, i ragazzi hanno provato a stare in partita fino all’ultimo. La Lazio ci ha punito in campo aperto, su tre palle perse in uscita», argomenta l’allenatore di San Vincenzo, «la gara si è messa subito bene per loro. Siamo stati presuntuosi e superficiali con la palla in fase di impostazione. Abbiamo preso troppi contropiede, il secondo gol loro è arrivato da una palla recuperata e poi persa di nuovo. Questo fatto di essere propositivi ci ha fatto male. La Lazio è stata dietro la linea della palla, ci ha rispettato, forse perché ci temeva, ed è andata a nozze nelle ripartenze con i giocatori di qualità che ha. Sono stati feroci. Essere propositivi con i biancocelesti è stato un boomerang».

Gli spunti

L’analisi della partita è lucida, nonostante il risultato negativo: «Volevamo fare una partita propositiva, l'avevamo preparata bene, tenendo presente il rispetto per la forza e il blasone degli avversari. Siamo stati meno brillanti rispetto al passato con la palla. La Lazio è forte, ha fatto la migliore partita degli ultimi tempi. Il difficile arriva ora, perché incutiamo timore anche alle grandi squadre, ci studiano per quello che abbiamo fatto. Ora dobbiamo essere ancora più bravi: nel girone di ritorno abbiamo perso solo con la Roma, immeritatamente, e con la Lazio». Mazzarri insiste sulla caparbietà: «Dobbiamo mantenere un certo equilibrio, andare oltre, partita dopo partita. Paghiamo ancora il girone d’andata buttato via, ma ora bisogna rincominciare. Dobbiamo affrontare le prossime partite con la determinazione mostrata finora. Non credo che torneranno i fantasmi del passato e che ci sarà bisogno di martellare i ragazzi, da lunedì, sul fatto che occorra riannodare il filo del discorso. Forse l’essere riusciti ad assestarci su un certo trend ci ha fatto credere di essere una squadra super. Dobbiamo essere coscienti del fatto che tutti ci affrontano in modo diverso. Loro erano concentratissimi, i due esterni e lo stesso Immobile tornavano a coprire».