Mazella vola, il primato è suo 

In cielo, le pennellate fluorescenti dei kite. A pelo d’acqua, la battaglia ad alta velocità dei migliori atleti del mondo. Spettacolo variopinto e adrenalinico, quello che da due giorni va in scena a Cagliari con il Sardinia Grand Slam. La seconda giornata, solo minacciata da un tetto di nuvole nere, ha rispettato le previsioni di grande equilibrio che aleggiavano sull’evento. E, dopo il nuovo quintetto di regate, regalato un cambio al vertice, con l’ascesa di Axel Mazella: il fuoriclasse francese, campione del mondo in carica, ha superato il britannico Bainbridge, che aveva dominato la prima manche giovedì, scivolato in terza posizione dietro al russo Denis Taradin.

Le sfide

La brezza da mare si è fatta attendere sul campo di regata di fronte alla sesta fermata della spiaggia del Poetto, raggiungendo nel pomeriggio un’intensità compresa tra i 13 e 17 nodi. Perfetta per gonfiare i kite e rilanciare le quotazioni di Mazella. Sue le vittorie nella seconda, terza e ultima regata del giorno, accompagnate da un terzo e un secondo posto. Un ruolino di marcia capace di scoraggiare ogni rivale. Solo il connazionale Theo De Ramecourt ha illuso, aggiudicandosi la prima regata ma vanificando tutto con un ritiro nella penultima. E il russo Taradin, tenace nel stargli alle calcagna, ha saputo superarlo almeno in un’occasione, aggiudicandosi la quarta regata. «Dopo la prima prova, ho capito che la parte destra del campo gara era destinata ad essere la più veloce», ha detto Mazella, «quindi ho puntato su quel lato dalla seconda race in poi, con ottimi risultati. Dopo, i miei rivali hanno imitato la mia tattica e le ultime regate sono state molto combattute con Taradin». In classifica generale, la cavalcata vale a Mazella il primato con 14 punti. Segue, a quota 21, Taradin, tallonato da Bainbridge (23). Primo tra gli italiani resta Mario Calbucci, ottavo in graduatoria, mentre il cagliaritano Daniele Pischedda è 36°. Di fronte al terremoto nella classifica maschile, è calma piatta in quella femminile dove la francese Poema Newland si conferma la donna più forte. Ma le connazionali Lauriane Nolot e Jessie Kampman reggono il passo e rimangono sul podio provvisorio.

Il progetto

Le regate cagliaritane sono anche occasione, per la Federazione Italiana Vela, per muovere i primi passi nell’elaborazione di metodologie di allenamento specifiche per la Formula Kite, finalizzate ad affinare ed esaltare le potenzialità degli atleti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. «Eseguiremo sul campo test fisiologici durante la gara», ha annunciato il direttore tecnico Michele Marchesini, «nello specifico, saranno registrate le frequenze cardiache e i valori della lattato-deidrogenasi (enzima coinvolto nella produzione di energia) avvalendoci della collaborazione dell'Istituto di Scienza dello Sport del Coni, che effettuerà i prelievi e raccoglierà i dati degli atleti».