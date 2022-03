Maxi truffa con auto vecchie 

In alcuni casi avevano venduto dei veri catorci, con alle spalle quasi 300 mila chilometri. Le auto venivano “ringiovanite” con una cura dimagrante del contachilometri. Alterato fino a segnare 50 mila chilometri, in modo da rivenderle agli ignari acquirenti ad un prezzo ben più vantaggioso, anche tre volte il valore reale. La maxi truffa, scoperta dalla polizia stradale di Nuoro, guidata da Leo Testa, e messa a segno da due concessionarie di auto usate nella zona industriale di Prato Sardo due anni fa, è approdata ieri davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti: in tre sono accusati di truffa. Oltre sessanta le persone raggirate.

A giudizio

La citazione diretta a giudizio è arrivata per Riccardo Leuzzi, Romano Damiano e Noelia Pisanu, rispettivamente di 37, 43 e 41 anni, tutti di Nuoro, difesi dagli avvocati Francesco Carboni e Angelo Magliochetti. La posizione di un altro imputato, Martino Patteri, che ha chiesto di patteggiare la sua pena, è stata stralciata in fase di indagine. Patteri era proprietario della Ellepicar, mentre Leuzzi un suo collaboratore; Damiano e Pisanu gestivano la concessionaria Damiano Auto. Entrambe le concessionarie trattavano auto usate. Alle vetture venivano diminuiti i chilometri reali.

Il meccanismo era semplice: intervenivano sulle centraline dei mezzi con dei notebook che sono stati sequestrati nella concessionaria Ellepi. Mediamente ad ogni auto venivano scalati tra gli 80 e i 100 mila chilometri, che equivale alla percorrenza media di un’utilitaria in dieci anni. Successivamente, per non far figurare la cura “dimagrante”, procedevano a fare revisionare tutti i veicoli. In alcuni casi, chiedendo il duplicato della carta di circolazione su cui veniva indicata solo la data dell’ultima revisione con i chilometri ridotti. In altri casi, toglievano il vecchio tagliando della precedente revisione dov’erano segnati i chilometri reali, per applicare il successivo bollino, prodotto dopo l’alterazione.

Auto in panne

Alcune auto erano talmente usurate che un acquirente di Siniscola, dopo aver appena ritirato l’auto dalla concessionaria di Nuoro, non fece in tempo ad arrivare in paese che fuse il motore. Grazie a quei prezzi così vantaggiosi, i truffati arrivavano da ogni angolo dell’Isola: Budoni, Cuglieri, Tortolì, Bono, Cagliari, Ghilarza e così via. Truffate anche altre concessionarie. Tanti di loro ieri si sono presentati per costituirsi parte civile, ma alcuni non sono stati raggiunti dall’avviso, e il giudice, Alessandra Ponti, ha aggiornato l’udienza a luglio.