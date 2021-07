Maxi staff, via libera del Governo 

La vituperata 107 ha resistito alla prova del Governo. Nell’ultima seduta – la stessa dedicata all’approvazione della riforma Cartabia – il Consiglio dei ministri l’ha inserita tra le leggi regionali da non impugnare. E ora può continuare a sortire il suo effetto, cioè creare circa 60 nuove figure negli staff della Regione. Prossimi step, una volta che sarà effettiva la designazione del segretario generale Francesco Scano, la nomina dei capi dipartimento: tre direttori coordinati dal presidente della Regione, attraverso il Segretario, con ruoli di coordinamento e controllo delle direzioni generali. Uno dei tre posti potrebbe andare all’attuale direttore generale dei Trasporti Gabriella Massidda, un altro nome in lizza è il dg della Sanità Marcello Tidore.

Primi effetti

Entrata in vigore oltre un mese fa, approvata dopo sessanta giorni di scontri duri in Aula, la “legge poltronificio” - così soprannominata dall’opposizione – ha comunque già prodotto effetti: oltre alla delibera di nomina di Scano, lo spoils system interno da attuare entro i trenta giorni dall’entrata in vigore e costato il posto a cinque direttori generali (Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Industria, Enti locali, Turismo, Centrale di Committenza), la revoca dei contratti di tutti i giornalisti dell’Ufficio stampa della Giunta.

Per riempire le cinque caselle rimaste vacanti bisognerà attendere una decina di giorni, il tempo necessario a Scano per ottenere l’aspettativa dal ruolo che esercita attualmente, cioè quello di presidente della seconda sezione del Tar Sardegna. Come previsto dalla 107, infatti, il Segretario «sovraintende all’istruttoria relativa alla nomina dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti».

Inversione di tendenza

Il fatto che il Governo non abbia impugnato ha colto di sorpresa un po’ tutti, anche solo perché in questi due anni e mezzo di Legislatura sono state 12 le leggi sarde bocciate. «Ho sempre sostenuto che non abbiamo mai avuto Governi amici, né di destra né di sinistra», premette il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, «ora questa legge che tutti contestavano non è stata impugnata: che ci sia un’inversione di tendenza? Speriamo che qualcosa stia cambiando». Determinante sulla definizione del testo finale – e forse anche sulla scelta del Governo di non impugnare – è stato il lavoro del presidente della commissione Autonomia Pierluigi Saiu (Lega), come quello del relatore di maggioranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). «Tanto rumore per nulla», esordisce Saiu, «la decisione del Consiglio dei ministri conferma che il dibattito intorno al ddl 107 è stato animato più da interventi di natura propagandistica che da una seria riflessione sugli aspetti di questa riforma profonda che contiene novità importanti e tali da consentire il superamento di alcuni limiti in ordine al funzionamento della Regione».

Secondo Francesco Mura (FdI), «finalmente si può ragionare su una diversa visione dell’amministrazione regionale, con la politica che si riprende gli spazi che dalla Bassanini in poi le erano stati sottratti. Era una legge molto complessa: bisogna riconoscere i meriti del relatore Stefano Tunis che ha guidato l’iter di approvazione».

«Il Governo sbaglia»

Le opposizioni non hanno cambiato idea. «Una norma può essere in contrasto con la Costituzione anche se non viene impugnata», dice Francesco Agus (Progressisti), «ho sempre pensato che la legge fosse da impugnare, dato che si tratta di competenze che si normano con materia statutaria: si è intervenuti sui poteri di due organi statutari come il presidente e la Giunta ed è innegabile che dopo la 107 il presidente sia più forte e la Giunta conti di meno. Per ottenere questo risultato serviva una legge statutaria e se il Governo non se ne è accorto ha sbagliato». Gianfranco Ganau (Pd) sostiene che «c’è un rapporto diretto tra la nomina dei dirigenti e la loro rispondenza direttamente al governatore, e questo è assolutamente contro le norme della pubblica amministrazione, non ci può essere un’interferenza tale della politica». «Prendiamo atto», dice il capogruppo M5S Michele Ciusa, «ma questa legge crea un sistema dove il presidente comanda tutta l’amministrazione, cosa che ci trova contrari». Desirè Manca (M5S) ricorda che «è stata la nostra battaglia, è durata tre mesi e continuiamo a dire che si tratta di una legge oscena»

RIPRODUZIONE RISERVATA