Maxi ricotta al villaggio rally 

Il latte dei pastori, i sindaci del territorio, l’assessore regionale al Turismo nei panni del casaro e persino Francesco Villa, del duo comico Ale e Franz, in vacanza ad Alghero, si è ritrovato nella squadra per tentare di fare la ricotta più lunga del mondo. Succede anche questo al villaggio del Rally, nel padiglione della Coldiretti dove, con un simpatico gioco, si è cercato di promuovere uno dei prodotti di eccellenza della Sardegna. «Una ricotta di 50 metri, – ha spiegato Battista Cualbu presidente Coldiretti Sardegna – con la collaborazione delle cooperative lattiero-casearie di Ittiri e Villanova Monteleone. Dimostriamo che il formaggio si fa dal vero latte, – ha aggiunto – così come la ricotta dal siero autentico. E su questa battaglia vogliamo avere i consumatori nostri alleati».

Squadra con comico

“Franz”, che si trovava ad Alghero per il Rally, non si aspettava certo una mattinata così movimentata. È stato l’assessore regionale al Turismo Giovanni Chessa, ad un certo punto, a cedergli il mestolo e a fornirgli due dritte su come rimescolare bene il latte. «Sono ad Alghero per una vacanza – ha detto – e mi sono ritrovato al Rally, con i sindaci, a fare il formaggio, anzi, la ricotta più lunga del mondo. Che dire? Coincidenze straordinarie».

La super ricotta probabilmente non entrerà nel Guinness dei primati, ma è servita per accendere i riflettori sul valore del latte e del lavoro dei pastori. I sindaci di Alghero, Ittiri e Villanova Monteleone, Mario Conoci, Antonio Sau e Vincenzo Ligios, insieme all’amministratore unico di Porto Conte Ricerche, Gavino Sini, si sono prestati volentieri al gioco trascorrendo la caldissima mattinata nel padiglione giallo di Campagna Amica, sul lungomare Barcellona. Un piccolo pezzetto di Sardegna, con l’agroalimentare, il miele e i dolci. Uno dei punti più frequentati del Villaggio Rally.

Riflettori sul cibo sardo