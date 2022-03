Maxi piantagione, tutti a processo 

Aveva messo su una piantagione con oltre 8 mila 500 piante di cannabis, la più grande mai sequestrata nell’Oristanese. La banda, arrivata dal Nuorese fino alle terre fertili di Santa Giusta e bloccata dalla polizia, adesso finisce direttamente a processo. La procura ha chiesto il giudizio immediato per i cinque finiti in cella nell’ottobre scorso.

L’udienza

Il prossimo 12 maggio compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Maria Giobbo, 56 anni di Orgosolo; Thomas Cancellu, di Oliena (22); Angelo Muscau di Orgosolo (55); Nino Vacca, 66 anni di Ovodda (difesi dall’avvocato Gianfranco Siuni); Francesco Goddi, 44 anni di Nuoro (assistito da Gianluigi Mastio e Maria Luisa Ruggiu). A loro si è aggiunto anche Francesco Puligheddu, 20 anni (difeso dall’avvocato Carlo Figus). A tutti viene contestata la coltivazione di cannabis mentre a Vacca, proprietario del terreno in cui sorgeva la piantagione, è contestata anche la detenzione di altri 340 chili di marijuana.

L’indagine

Tutto era iniziato ai primi di ottobre con l’arresto di Antonio Marroccu, 32 anni originario di Sorgono, sorpreso in un ovile a Marrubiu: era stato trovato oltre un quintale e mezzo di droga ma non la piantagione. Le indagini della squadra mobile (coordinata dal dirigente Samuele Cabizzosu) erano proseguite grazie anche a controlli con elicotteri e in pochi giorni era stata individuata la piantagione nelle campagne di Santa Giusta. Poi il blitz nell’azienda di oltre 3 ettari, dove prima era coltivata cannabis legale. Erano state trovate 8680 piantine, modificate geneticamente e con un principio attivo superiore a quello consentito. Dalla piantagione si sarebbe potuta produrre oltre una tonnellata di droga, 150 grammi da ogni pianta che alla fine complessivamente avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni.