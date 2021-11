Maxi piano, 52 milioni per le scuole 

Ritornare dietro i banchi di scuola in sicurezza, riqualificare aule e spazi didattici, adeguare alle normative anti-Covid vecchie strutture fatiscenti, anche con la realizzazione di nuovi edifici scolastici. Tutto previsto nel maxi piano di edilizia scolastica da oltre 52 milioni di euro di investimenti, programmato dalla Provincia di Sassari a favore di oltre 50 istituti superiori dei Comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo e Ozieri. Progetti di opere pubbliche supportati da risorse proprie, Miur e fondi Iscol@ che mirano a mettere in sicurezza i vari plessi del territorio.

I progetti

Lavori già completati e altri in corso di realizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agibilità, efficientamento energetico, adeguamenti normativi, riqualificazione ambienti, consolidamento statico e antincendio, demolizione come per il liceo “Marconi” e la ricostruzione dell’istituto ex Itas a Sassari per i quali sono previsti 11 milioni e 180 mila euro di finanziamenti Iscol@ con cofinanziamento della Provincia. Oltre a questi, sul territorio di Sassari piovono altri 35 milioni di euro, cifre importanti per adeguare un patrimonio edilizio che da tanto tempo non vedeva operazioni così incisive a fronte di strutture datate che verranno rinnovate. «L’emergenza dettata dalla pandemia – afferma l’amministratore straordinario Pietro Fois - ha messo in luce le debolezze di quei luoghi che per loro conformità sono destinati alla socialità, all’istruzione e alla crescita dei ragazzi. Oggi più che mai è importante concentrarsi sul benessere degli istituti, renderli più sicuri, eliminare le barriere architettoniche e modernizzare gli ambienti. Grazie al reperimento di queste risorse, abbiamo avviato i cantieri per numerosi interventi e altrettanti sono in fase di progettazione».

Le scuole

Ad essere interessato dai finanziamenti anche il Liceo classico Azuni con un progetto da 6 milioni e 150 mila euro per il recupero e il risanamento conservativo, mentre circa 1 milione di euro vanno al Polo tecnico di via Monte Grappa per il rifacimento della copertura e realizzazione di una nuova biblioteca. Per l’Istituto agrario sono pronti 6 milioni e 550 mila euro, in parte fondi propri della scuola, «per interventi strutturali e di ampliamento dell’edificio compresi i lavori di realizzazione di un pozzo trivellato – spiega il dirigente scolastico Paolo Acone - e una nuova strada con ingresso dalla via Solari al servizio delle serre didattiche ipertecnologiche, uniche nel suo genere in Sardegna». Tra le opere di rilevanza, nei vari plessi sassaresi i lavori di bonifica dell’amianto per un importo di 7 milioni di euro.