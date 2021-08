Maxi incidente, muore un 40enne 

Un morto, otto feriti, quattro auto coinvolte nello schianto avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 6 che collega San Giovanni di Sinis a Cabras: un incidente terribile, che ha bloccato per ore il traffico del rientro dal mare. La polizia stradale ha lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica della tragedia.

Invasione di corsia

Secondo le prime ipotesi la Ford Focus guidata da Alessandro Marcias, 40 anni, stava percorrendo la provinciale in direzione Cabras: per cause ancora da stabilire l’uomo ha perso il controllo dell’auto e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi prima con alcune macchine e andando poi a terminare la corsa su un camper. Marcias, nato a Oristano ma residente a Funtana Meiga, sarebbe morto sul colpo. A bordo del camper stava viaggiando una famiglia di Cabras: moglie, marito e un figlio. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, ma ieri notte erano sotto osservazione. Feriti anche altri cinque automobilisti coinvolti nell’incidente. Sono stati trasportati negli ospedali della zona.

Traffico

L’incidente è avvenuto alle 20.50. In quel momento la Provinciale 6 era percorsa da decine di auto, a bordo giovani e famiglie di ritorno dalle coste del Sinis dopo una giornata al mare. Un testimone ha riferito di aver visto la Focus piombare all’improvviso sulle macchine incolonnate nella corsia opposta. Poi lo schianto, violentissimo, contro la parte anteriore sinistra del camper. La strada nel giro di pochi minuti è stata illuminata dai lampeggianti delle ambulanze, che hanno soccorso le persone coinvolte nell’incidente.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Oristano. Tanti gli automobilisti rimasti bloccati sulla provinciale: tra questi anche il sindaco di Cabras Andrea Abis, che percorreva la strada a poca distanza dal camper rimasto coinvolto nell’incidente.

