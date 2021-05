Maxi furto su un’auto, due denunce  

Aveva lanciato un appello sui social: «Mi hanno forzato l’auto e mi hanno rubato il dermografo per tatuare. Un macchinario che mi serve per il mio lavoro. Chiunque sappia qualcosa mi contatti». Un’estetista cagliaritana, derubata mercoledì sera da un ladruncolo che le ha forzato lo sportello della vettura, parcheggiata nella zona di San Lussorio a Selargius, non ha dovuto aspettare molto per riavere indietro il suo costoso strumento da lavoro dal valore di alcune migliaia di euro: i Falchi della Squadra mobile di Cagliari hanno avviato le indagini rintracciando il presunto responsabile del furto e un complice che aveva comprato il macchinario. I due sono stati denunciati e i poliziotti hanno restituito il dermografo e gli altri oggetti portati via dall’auto.

La scoperta

Per la giovane titolare del centro estetico sono stati momenti difficili. Quando ha scoperto di aver subito il furto ha subito denunciato tutto alla Polizia e chiesto aiuto ai tanti amici su Facebook con un post: «Vi chiedo la massima condivisione. Avevo il macchinario nel bagagliaio perché la mattina dopo sarei dovuta andare a Sassari per lavoro». Insomma un danno ingente per la professionista. E chi ha rubato lo strumento non si è accorto di cosa avesse tra le mani: come accertato poi dagli investigatori, lo aveva rivenduto per appena 20 euro.

Le immagini

Ancora una volta sono state decisive le immagini di un impianto di videosorveglianza presente nella zona dove è stato commesso il furto. Le telecamere hanno ripreso il ladruncolo in azione. Fondamentale poi l’esperienza dei poliziotti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e dal vice Michele Mecca: hanno subito riconosciuto l’uomo, visti i suoi precedenti. I Falchi sono così andati a casa del cinquantenne di Selargius. Qui hanno trovato una borsetta e dell’abbigliamento portato via sempre dalla vettura della donna. Nessuna traccia però del prezioso macchinario. Le indagini sono proseguite e i poliziotti sono risaliti alla persona che aveva comprato il dermografo. Quando lo hanno rintracciato, sempre a Selargius, aveva ancora lo strumento, recuperato e riconsegnato all’estetista. Il 35enne è stato denunciato per ricettazione. In tutto il valore della borsetta, dei capi d’abbigliamento e del macchinario professionale per estetisti sfiorava i 7000 euro. Essendo trascorsa la flagranza di reato i due selargini sono riusciti a evitare l’arresto e attenderanno il processo in libertà.

Il fenomeno

I furti su auto sono sempre frequenti anche nell’hinterland cagliaritano. Spesso i responsabili sono persone a caccia di qualsiasi oggetto da rivedere per poche decine di euro da spendere poi per acquistare dosi di droga. E, come nel caso del furto sulla vettura della titolare del centro estetico, capita che i ladruncoli non abbiano nemmeno idea del valore reale di quello che hanno rubato. Le indagini degli investigatori della Mobile proseguiranno per capire se dietro questo episodio ci possa essere un gruppo specializzato proprio nei furti su auto.

