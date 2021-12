Maxi evasione, il Comune corre ai ripari 

La strada da seguire per ridurre il sommerso fiscale è far dialogare le banche dati degli enti a livello nazionale. «Solo così – prosegue Salis – potremo avere l’elenco dei contribuenti che non pagano entro il termine. E per evitare la prescrizione ridurremo le distanze temporali tra la fase dei controlli e le violazioni, passando gradualmente ad accertamenti annuali». Un ruolo importante sarà quello del Comune che, tramite un protocollo, prevede l’invio di segnalazioni qualificate a chi si aggiudica l’appalto. Nella rete di coordinamento finiscono i provvedimenti di Equitalia su cinque aree: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie, beni indicativi di capacità contributiva.

L’impegno di porre un freno all’evasione è dell’assessore al bilancio Paolo Salis. «Recuperare il maltolto – ricorda Salis – non è solo un dovere morale nei confronti di chi paga le tasse, ma anche un modo per liberare risorse economiche a beneficio della collettività. È stata questa la molla che ci ha spinto a valutare la convenienza di affidarci all’esterno tramite un bando. Il primo passo è stata la verifica della bontà dell’iniziativa tramite lo studio di commercialisti associati che da tempi seguono il Comune nei contenziosi tributari. Un lavoro gratuito che ha permesso di scovare 800mila euro di evasione Imu nel 2017. Dalle verifiche eseguite, al momento l’unica certezza è che la somma che arriverà nelle casse del Municipio non è inferiore ai 473mila euro».

Rivoluzione per la riscossione dei tributi locali: il Comune di Arbus si affida a una società esterna per contrastare l’evasione fiscale che negli ultimi quattro anni ha raggiunto i tre milioni di euro. Il dato emerge dai controlli dell’Ufficio tributi e, pertanto, non tiene conto di una selva di posizioni ancora da verificare, tra avvisi agli evasori, errori di calcolo e condoni concordati con Equitalia. Punto di partenza è stato l’accertamento dell’Imu 2017: all’appello mancano 800 mila euro. Un esercito di oltre duemila furbetti fra piccoli, medi e grandi evasori, per la maggior parte della Costa Verde.

Il progetto

Le modalità

L’evasione

Nel 2004 il Comune ha intrapreso azioni per combattere l’evasione di quasi 5 milioni di euro fra Imu, Tari, Tosap, Irpef, imposta sulla pubblicità, sulle immagini, diritti sulle pubbliche affissioni. Allora come adesso la fetta maggiore è della Costa Verde: l’Imu ammonta a oltre un milione e mezzo di euro. Arriva dai proprietari di quattromila villette estive sparse nei villaggi turistici di Senna ‘e S’Arca, Pistis, Torre dei Corsari, Tunaria, Gutturu ‘e Flumini, e Portu Maga. Un caso a parte quello dei grandi evasori, le società che hanno realizzato veri e propri villaggi lungo i 47 chilometri del litorale. Alcune sono fallite, come il villaggio della Valtur che deve 800 mila euro di Imu, altre, come Igea che ha saldato il conto di 500mila euro.

