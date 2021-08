Max Gazzè senza fermarsi mai «La mia vita è qui sul palco»  

Max Gazzè è tornato. Col suo basso e le sue amatissime hit. Ieri, il cantautore romano era a Cagliari, oggi alle 21 sarà al Parco dei Suoni di Riola Sardo in concerto con “La Matematica dei Rami Tour 2021”.

Cos’ha significato tornare in tour quest’anno?

«È molto importante che il settore della musica riprenda a girare: è stata una delle mie speranze da subito. Già lo scorso anno, nonostante le tante difficoltà, sono voluto tornare sul palco: abbiamo rinunciato a qualche elemento scenografico ma pazienza, perché ero con la mia crew al completo. Era importante ed è importante per i tanti lavoratori dello spettacolo che sono stati costretti ad un lungo stop: la musica può fare tanto, anche per il pubblico, soprattutto in questo periodo».

La sua attività è cambiata?

«Io sono stato fortunato perché ho continuato a suonare, prima in studio con la Magical Mystery Band, con la quale ho prodotto il nuovo album "La matematica dei rami", poi in tour con i miei musicisti. Mentre il mondo era costretto alla distanza noi siamo riusciti a ritrovarci uniti grazie alla musica, così l'ispirazione è venuta anche dal collettivo, dallo scambio continuo di idee».

Il tour, come il suo ultimo album, s’intitola “La matematica dei rami”: come nasce il titolo?

«È preso da un verso della canzone “Figlia”, che canto con Daniele Silvestri, ma lo spunto nasce da una tesi di Leonardo Da Vinci che sosteneva che l’apparente caos nello sviluppo dei rami di un albero rispondesse all’esigenza di resistere alle intemperie attraverso una sinergia tra radici, tronco e, appunto, rami, tanto armoniosa quanto sfuggente al nostro sguardo. Questo caos costruttivo l'ho ritrovato nell’interazione musicale, fisica ed emotiva con la Magical Mystery Band».

Durante il tour, omaggia Franco Battiato, scomparso quest’anno.

«È stato un grande maestro, riusciva sempre a stupirmi: mi piaceva la sua onestà nel far musica, sempre con il suo grande impegno, era una persona capace di trasmettere un grande senso, sia nei dischi, sia nei concerti. Altri miei grandi punti di riferimento arrivano, poi, dall'estero, primo fra tutti Peter Gabriel. Inoltre, sono cresciuto con i King Krimson, con i Pink Floyd, con il punk degli anni ’80».

Più facile o più difficile fare musica oggi?

«Dipende da come la si vuole fare: quella “suonata” implica ancora molto tempo e lavoro, ma oggi la musica si può produrre anche dalla propria cameretta. Ci sono tantissimi servizi a disposizione che forniscono basi o suoni e la fluidità ha reso possibile una sua più semplice e immediata diffusione».

La scaletta del tour attraversa una carriera ricca di successi: il brano a cui è più legato?

«In realtà non ce n’è uno, le canzoni sono come figlie. Però “La Favola di Adamo ed Eva” mi ha dato il successo».

È tornato a Sanremo, quest’anno, con “Il farmacista”: deluso dal piazzamento?

«Ma no, le classifiche lasciano il tempo che trovano. Rispetto agli altri Sanremo fatti, forse questo non è stato il più entusiasmante. Il Covid non ha aiutato, è stato un Festival complicato. L’importante è che si vada avanti».

I suoi tour toccano spesso la Sardegna: un caso?

«Sono isolano anche io, e le sensazioni interiori che porta una terra circondata dal mare sono speciali. Ma oggi sono ancora più vicino alla vostra terra dopo la tragica situazione causata gli incendi».

