Maullu, quinto sigillo 

Essere il favorito non è mai compito facile ma Jhonatam Maullu è un ragazzo che della caparbietà fa il suo marchio riuscendo a conquistare, ieri allo stadio Zecchini di Grosseto nella seconda giornata dei Tricolori Juniores e Promesse, la vittoria tra gli Under 23 nel giavellotto con la misura di 67,84 ottenuta al quarto lancio, regalando un nuovo titolo all’atletica sarda dopo il trionfo di Riccardo Spanu venerdì scorso sui 3000 Juniores.

Titoli in serie

Un titolo importante, il quinto di fila e il secondo nel 2021 dopo quello invernale, per la crescita dell’alfiere della Dinamica. La gara di Maullu è in sordina a causa di un primo lancio nullo, per poi prendere il giusto passo: 58,43, 67,10, 67,84 che vale la medaglia d’oro. Gli ultimi due lanci valgono 66.48 e 64,11. «La gara è stata nervosa, complice anche il fatto che Giovanni Frattini (La Fratellanza 1874) ha tolto a Jhonatam il primato italiano Juniores con l’ottima misura di 73,78. Non siamo pienamente soddisfatti perché sappiamo di valere di più: l’obiettivo è il minimo per gli Europei Promesse a Tallin, lavoreremo sugli errori fatti nella fase finale del lancio e con il tempo raccoglieremo i frutti del nostro lavoro», dice il suo tecnico Mauro Gabbrielli. Bene Leonardo Porcu (Jm, Atl. Oristano) 5º sui 110 Hs con 14”19 e Andrea Laconi (Jm, Atl. Oristano) 5º nel triplo con 14,82. Brava anche Virginia Medda (Pf, Cus Cagliari) 4ª sui 3000 siepi con 10’44”96.

Pippo in ritardo

L’attesa era tanta ma Filippo Tortu non risponde come previsto: lo sprinter sigla al Meeting di Ginevra un modesto 10”30 alla seconda uscita stagionale sui 100, dopo il 10”18 ottenuto a Rieti lo scorso 22 maggio. Davanti a lui il francese Mouhamadou Fall primo in 10”26, lo stesso che ai campionati europei a squadre ha preceduto Lorenzo Patta, e il keniano Mark Odhiambo secondo in 10”29. Buona prova per l’ex amsicorino Wanderson Polanco che fa 10”33. La giornata per Tortu non è delle migliori: la partenza è meno incisiva rispetto ai rivali, nonostante ciò cerca di trovare la giusta falcata ma la spinta non è fluida. Il responso del cronometro è severo. Prossimo appuntamento il 19 giugno a Madrid, in cerca del minimo olimpico sulla gara preferita, nella città dell’ormai lontano 9”99.

