Matteo Spanu, il pubblico è con te 

È stato uno di quei momenti che fermano il tempo l’esibizione di Matteo Spanu, giovedì, nella seconda puntata delle Auditions di X Factor. E anche se non è andata esattamente come si poteva sperare - fermato dai “no” dei giudici Dargen D’Amico e Rkomi, per il finale esagerato, con cui ha chiuso la cover di “I Will Always Love You” di Whitney Huston -, la soddisfazione di avere smosso il sentimento del pubblico in sala, che avrebbe voluto quattro “sì”, e di quello da casa, che in queste ore sta facendo sentire il disappunto per l’eliminazione sui social, Matteo se l’è portata a casa.

Gli studi

E, quella che abbiamo visto a X Factor, è solo la punta dell’iceberg, ghiaccio bollente, materia di un mondo creativo composito, che trova sfogo in una voce soul, educatissima, ma capace di emozionare. Classe 2000, da Mogoro, ma oggi di base a Pisa, nipote d’arte, con il nonno Carlo maestro nel canto in rima tradizionale e la passione trasmessagli dalla mamma e dalla zia, Matteo, che oggi studia al Dams, ha coltivato la musica sin dalla tenera età, prima, da cantante autodidatta e, poi, studiando canto e pianoforte. Innamorato del pop di Michael Jackson, dell’r&b di Stevie Wonder e Aretha Franklin, del fascino ambiguo di Prince e David Bowie, Matteo ha trovato l’ideale corrispondente della sua anima artistica fra le righe del capolavoro di Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”.

Come Dorian Gray

Matthew Vane, eccolo il nome d’arte con cui lo trovate in rete e sembra esprimere l’essenza della sua poetica, ispirato com’è alla figura di Sybil Vane, giovane attrice che, innamoratasi di Dorian, perderà il suo talento e, ripudiata, si toglierà la vita. Pensare che lui credeva di rivedersi in Mr. Gray!