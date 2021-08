Mattarella, relax nella città catalana 

Giornata di relax nella villa di Porto Conte per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivato sabato ad Alghero per le ferie estive. Ieri il capo dello Stato pare non abbia mai varcato il cancello automatico della foresteria dell’aeronautica militare che lo ospiterà, insieme alla figlia Laura, probabilmente fino al 17 agosto. «Deciderò cosa fare giorno per giorno», aveva detto al sindaco Mario Conoci domenica, in occasione della messa celebrata dal vescovo nella cattedrale di Santa Maria.

Il relax

Ed è possibile che ieri abbia preferito godersi una giornata in tranquillità nel fresco del giardino fronte mare che si affaccia sulla baia delle Ninfee, da cui si domina un panorama mozzafiato. Mattarella presto potrebbe però ricevere due visite gradite. In viaggio dal mare della Gallura, infatti, con la prua che sembrerebbe puntata verso Porto Conte, c’è la Palinuro, la nave scuola della Marina Militare, particolarmente suggestiva con i suoi tre alberi che in particolari occasioni vengono illuminati con la bandiera italiana. E chissà che il veliero non getti l’ancora proprio nella baia delle Ninfee, davanti alle finestre del presidente. L’altro arrivo, ma siamo solo nel campo delle ipotesi, potrebbe essere quello della seconda carica dello Stato, cioè Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato che dal 2018 sceglie Alghero per le ferie di agosto. La senatrice ha già alloggiato nella villa di Porto Conte che oggi accoglie il presidente della Repubblica e non sarebbe strano supporre che potrebbe essere stata proprio lei a suggerire a Sergio Mattarella la destinazione Alghero come luogo ideale per staccare la spina dagli impegni istituzionali. Casellati anche la scorsa estate era stata vista più volte tra le vie dello shopping del quartiere antico, con la sua scorta, o a fare un tuffo nella piccola spiaggia di Porto Conte, quella che confina proprio con la foresteria dell’aeronautica militare. Per il momento, però, si tratta solo di voci, ancora prive di conferme ufficiali. Così come non è dato di sapere, per ovvi motivi di sicurezza, il programma delle ferie algheresi del presidente.

La discrezione

Il sindaco Mario Conoci lo ha invitato a scoprire la Grotta di Nettuno, simbolo della Riviera del Corallo, uno dei complessi carsici più importanti del Mediterraneo. Il Comune, il Parco e la Fondazione Alghero si sono messi a disposizione per organizzare una visita, riuscendo forse a incuriosire Mattarella che, però, ha precisato di non voler interferire con l’ordinaria amministrazione e con il lavoro degli operatori. Significherà forse che, così come ha fatto per la messa domenicale in cattedrale, si presenterà come un normale turista all’ingresso della Grotta?

