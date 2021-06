Mattarella e il Papa: no ai baby schiavi 

Sono 160 milioni i piccoli schiavi nel mondo: bambini costretti a lavorare in vari settori, ben 120 milioni sfruttati nel settore agricolo. Contro la piaga del lavoro minorile si è levata ieri, Giornata mondiale contro lo sfruttamento lavorativo dei più piccoli, la voce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di papa Francesco. «I Bambini sono il futuro della famiglia umana: a tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità! #NoChildLabourDay"», è il messaggio twittato dal Papa. E Mattarella ha sottolineato come occorra «uno sforzo corale di tutta la società e delle sue istituzioni, per porre fine a questa grave violazione dei diritti dell’infanzia e rendere effettivamente vigente il diritto dei bambini a un avvenire da loro liberamente scelto».

L’effetto Covid

L’obiettivo, ha ricordato il Capo dello Stato, «è di porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme (compreso il turpe reclutamento e uso di bambini soldato), entro il 2025. Si calcola che oltre 70 milioni di ragazze e ragazzi siano costretti nel mondo a svolgere attività di lavoro pericolose che mettono a rischio la salute, la sicurezza e la loro integrità». E se oltre 100 milioni di bambini, negli ultimi vent’anni, sono stati affrancati dal lavoro minorile, il rischio «si è invece accentuato durante la pandemia specie nei Paesi più fragili, ove si è manifestato un rapporto tra aumento della povertà, chiusura delle scuole e spinta all’iingresso di minori nel mercato informale del lavoro». L’Italia «non è esente, purtroppo, dal fenomeno del lavoro infantile - ha avvertito il capo dello Stato - incluso lo sfruttamento da parte della malavita organizzata, situazione che compromette il futuro di nostri giovani e della intera società».

«Faremo la nostra parte»

Tra i settori che vedono maggiormente lo sfruttamento dei bambini vi è quello agricolo, come ha ricordato Maurizio Martina, Special Advisor Fao, sottolineando il lavoro dei capi assorbe il 70% dei bambini lavoratori, seguito dal 20% di minori sfruttati nei servizi (31,4 milioni) e dal 10% nell'industria (16,5 milioni). In Italia, ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, «contro il lavoro minorile faremo la nostra parte: il ministero del Lavoro avvierà un’azione di ascolto per produrre un piano di azione strategico e fare in modo che l'anno in corso - che l'Onu ha proclamato Anno Internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile - sia veramente una tappa essenziale».

la prevalenza del fenomeno nelle aree rurali (14%) rispetto alle città (5%), avverte per la Fao Maurizio Martina