Mater Olbia, addio al Gemelli? 

Al centro dell’ultimo Consiglio comunale, convocato d’urgenza per discutere della sanità gallurese, il Mater Olbia e le sue sorti preoccupano tanto quanto le gravi condizioni in cui versa il sistema sanitario della Gallura. A rischio, ci sarebbe il sodalizio tra la Qatar Foundation Endowement e il Gemelli. Le cause, secondo quanto emerso in Aula, sarebbero legate ad accordi economici disattesi.

Il giallo dei fondi

La questione, sollevata dal consigliere regionale Pd, Giuseppe Meloni, spiegata dall’ex parlamentare, Gian Piero Scanu (il primo fautore della realizzazione dell’ospedale), e diventata scontro tra il sindaco, Settimo Nizzi, e il consigliere regionale Psd'Az, Giovanni Satta, è da ricercarsi in conti che non tornano e soldi mai elargiti. Secondo Nizzi e Scanu, il Mater Olbia non ha mai ricevuto le risorse disposte dalla Regione, dopo la firma di un accordo che prevedeva il pagamento di 20 milioni di euro in fase di startup. Soldi che sarebbero dovuti essere quantificati da un gruppo di lavoro, a supporto di una Commissione paritetica, composta da un componente espresso dalla Regione e da uno nominato dalla Qatar Foundation Endowement. Secondo fonti accreditate, la somma non sarebbe mai stata elargita perché la Regione ha ricostituito il gruppo di lavoro solo il 14 luglio scorso e, da allora, non sarebbe nemmeno mai stato convocato. Non solo. La Regione non avrebbe nominato il suo membro all'interno della Commissione, deputata a dirimere le eventuali controversie.

Le cifre

Finora,insomma, la Regione avrebbe erogato solo una parte delle risorse stanziate a rendiconto della produzione, che l’accordo stabiliva in un tetto massimo di 60 milioni annui. Satta parla, invece, di una mala gestione delle risorse da parte del Mater e di un buco di 40 milioni annui. I vertici del Mater Olbia, interpellati, al momento, preferiscono non rilasciare nessuna pubblica dichiarazione. Il risultato è il pericolo (temuto da tanti) che il Gemelli esca dall’azionariato, la speranza è che rimanga quantomeno in qualità di partner scientifico per mantenere l’eccellenza dell’ospedale.