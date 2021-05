Masua pronta per i turisti 

La costa di Masua, perla dell’Iglesiente incastonata tra natura selvaggia e archeologia mineraria, si specchia nella baia impreziosita dal Pan di Zucchero - faraglione più alto del Mediterraneo coi suoi 133 metri - ed è uno dei più spettacolari tratti della costa occidentale della Sardegna. E con la seconda stagione balneare dell’epoca Covid ormai alle porte, si prepara a vivere un’estate all’altezza delle aspettative e nel rispetto delle regole, ma sempre pronta a incantare chi la conosce da sempre e chi la scopre da turista.

Le spiagge

Le spiagge sono due, una è quella di Portu Cauli, la seconda, pochi passi più in là, è quella di Masua, dove sorge anche il piccolo molo meta di tuffatori, pescatori, cacciatori di selfie perfetti nonché scenario ideale per proposte di matrimonio. L’offerta è ricca e variegata e lo staff dei chioschi, uno per spiaggia, offre il servizio bar e la ristorazione, nonché le escursioni per scoprire le meraviglie della costa iglesiente. Gli ombreggio con ombrellone e due lettini vanno da un massimo di 25-30 euro. «Una delle novità di quest’anno è l’arrivo di una flotta di sei surfski, canoe oceaniche singole», spiega Matteo Galzerino, titolare del Warung della Spiaggia di Masua. «Oltre al noleggio, ogni settimana organizzeremo escursioni in canoa, mentre quelle gommone sono quotidiane e guidate, affinché tutti possano conoscere i segreti della costa iglesiente. Abbiamo il noleggio gommoni, tutti con guida con patente, quindi chi non l’avesse può usufruire del servizio skipper con cento euro extra. In bassa stagione, si va dai 150 (mezza giornata) ai 250 euro (giornata intera). Tutti i nostri servizi saranno prenotabili online».

La spiaggia di Masua offre anche il servizio bar e ristorazione. “È un locale molto gettonato, nostra chef Tamara Zamellato in finale nel concorso promosso dalle Cantine Mesa. Abbiamo avviato anche il progetto Porto Warung, coltiviamo la terra per fornire alla nostra cucina prodotti a chilometro zero. La nostra stagione partirà oggi con l’asporto. Domani arriverà qui a Portu Cauli la gara di Trail delle Miniere e ci aspettiamo un po’ di affluenza», svela Marco Galzerino, titolare del Mitza di Portu Cauli.

I servizi

«Noi offriamo ombreggio, noleggio canoe, pedalò, escursioni in gommone. Nonché le ferrate sul Pan di Zucchero e le escursioni con aperitivo nelle notti estive di luna piena con tutti i mezzi che abbiamo». nPer osservare l’imponente Pan di Zucchero o meravigliarsi della Galleria di Porto Flavia ci sono escursioni in gommone sono a portata di tutte le tasche, dai 25 a un massimo di 60 euro. Tre escursioni. Quella di un’ora (Masua, Canal Grande, Porto Flavia, Pan di Zucchero), di due (fino a Cala Domestica passando per la Baia di Cala ‘e Forru e Portu Sciusciau) e quella da tre ore, che comprende anche la discesa verso la Laveria Lamarmora. Il Mitza, in quella da quattro ore, aggiunge mezz’ora in spiaggia a Cala Domestica.

RIPRODUZIONE RISERVATA