Mastelli col chip, si parte da marzo 

Ora è ufficiale: dal 1 marzo si parte il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Con la novità dei mastelli dotati di microchip che Comune e De Vizia - società che si occupa dell’igiene urbana in città - contano di consegnare a tutti i quartesi in queste ultime settimane grazie agli open day organizzati per distribuire i nuovi kit in centro e nel litorale. Ultimo tentativo per rintracciare le utenze Tari fantasma e le centinaia di quartesi che non sono stati trovati sinora durante l’attività di consegna casa per casa.

Gli open day

Quattro in tutto le giornate dedicate alla consegna de nuovi mastelli e al ritiro dei vecchi, senza doversi recare nella sede della De Vizia a Sa Serrixedda: l’8 e il 15 febbraio nella centrale piazza 28 Aprile, il 12 e il 19 febbraio in piazza Santa Maria degli Angeli, a Flumini, dalle 8 alle 18. E per chi non potrà andare personalmente c’è la possibilità di delegare qualcuno. Nei gazebo sarà anche possibile regolarizzare la propria posizione tributaria e iscriversi al servizio Tari.

Il vice sindaco

«Il nuovo sistema di raccolta differenziata introduce diverse novità che vanno nella direzione di un miglioramento complessivo del servizio, all’insegna della sostenibilità, dell’efficienza e del risparmio», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «Stiamo facendo tutti gli sforzi per raggiungere il limite massimo dei mastelli consegnati per utenza. Contestualmente a questi sforzi, siamo determinati a proseguire nella campagna di individuazione di tutte le utenze non allineate o sconosciute, in modo da ridurre il tasso di evasione della Tari, non più tollerabile se si vuole veramente garantire il mantenimento di una raccolta ottimale in un territorio vasto e complesso come quello quartese».