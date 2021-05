Mastella: «Siamo avviliti» 

«Forza Cagliari, ma per noi è stata una mazzata tremenda». Clemente Mastella è un politico di lunghissimo corso, sempre sul pezzo e di casa in Sardegna, dove conta su solide amicizie, non solo per questioni politiche. E proprio nell’Isola – chissà – potrebbe ricostruire una porzione di centro per mettere ordine in un passaggio storico di grande fluidità. Fra poche settimane si vota e Clemente da Ceppaloni tiene alla fascia tricolore. Oggi, da sindaco di Benevento, ha il cuore infranto e sappiamo perché. Ha gridato «vendetta», ha parlato di torti tremendi dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Cagliari.

Onorevole, con chi ce l’ha?

«Sia chiaro, sono contento per il Cagliari, società storica guidata da uno dei pochi presidenti italiani del nostro calcio. Ma sono profondamente rattristato per questo finale di campionato, dopo aver assistito a decisioni strane che non mi hanno convinto».

Sia più preciso.

« Ce l’ho con Mazzoleni e Doveri. L’arbitro doveva ammonire il giocatore per simulazione, se non ha ravvisato un fallo. E visto che tutti ritengono che fosse calcio di rigore, su quel contrasto fra Viola e Asamoah, trovo la cosa straziante per i tifosi. Se Doveri non avesse fischiato il rigore, nessuno avrebbe avuto sospetti per questo intervento del Var postumo e immotivato».

Siete avvelenati e impotenti.

«Sia chiaro, non ho nulla contro i tifosi del Cagliari e il Cagliari, ma qui ci sentiamo avviliti. Bisogna rispettare presidenti italiani che ancora investono nel calcio come Vigorito, ma credo che dopo questo episodio il nostro potrebbe lasciare. Non ci sono criteri uguali per tutti, nessuno contesta che si possa finire in Serie B, ma bisogna vedere come».

Il capo del calcio ha parlato di errore tecnico.

«E questo mi fa ancora più amarezza. Il torto è grave e non c’è appello, Mazzoleni e Doveri dovrebbero essere radiati per il bene del calcio».

Lei è stato vice presidente del Napoli al tempo di Maradona.

«Ho girato il mondo con il calcio e una cosa del genere mi mancava».

Sua moglie ha interpellato Draghi per una partita di calcio...

« Leggo tante inesattezze, per non dire altro: “La Lonardo scomoda Draghi”. Non c’è il ministro dello Sport, per questo ci siamo rivolti a Draghi. È intervenuto anche sulla Superlega, non mi pare un’iniziativa così campata in aria».

