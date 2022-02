Rilievi che si aggiungono a quelli effettuati subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Tonino Porcu. Nella stanza da letto ma anche in bagno e negli altri ambienti sono state trovate tracce di sangue. Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Marco De Crescenzo, hanno repertato una serie di elementi che ora dovranno essere analizzati. Poi si dovranno mettere insieme tutti i tasselli per cercare di chiudere il cerchio e individuare i responsabili. In queste ore inoltre sono state raccolte numerose testimonianze, diverse persone sono state interrogate dagli investigatori e si stanno visionando i filmati delle telecamere della banca. È stato accertato che dall’abitazione, messa a soqquadro dai malviventi, sono spariti i risparmi dell’anziano, circa duemila euro custoditi in una scatola. E forse gli aggressori sapevano bene che l’uomo aveva del denaro in contante e sono andati a colpo sicuro.

Gli accertamenti, eseguiti dal medico legale Roberto Demontis al Policlinico di Monserrato, sono andati avanti per circa cinque ore e hanno evidenziato come il decesso del pensionato sia avvenuto in seguito alla violenza con cui è stato colpito a mani nude: pugni e calci fino alla morte. L’aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, adesso seguiranno ulteriori esami ma al momento l’attesa è per gli accertamenti scientifici degli investigatori che giovedì pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione di via Regina Elena ma anche all’esterno della casa, nel cortile e nel garage (sotto sequestro).

Massacrato con calci e pugni. Botte alla testa, ma anche al torace e in altre parti del corpo. L’autopsia ha confermato l’ipotesi iniziale: Tonino Porcu è morto per i traumi causati dal brutale pestaggio, nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Ghilarza. Una rapina finita nel sangue, forse perché il 78enne ha riconosciuto i malviventi che hanno poi deciso di farlo tacere per sempre. Le indagini intanto vanno avanti per cercare di individuare i responsabili dell’omicidio.

L’autopsia

Le indagini

La storia

Tonino Porcu è stato trovato martedì sera dalla donna che lo aiutava nelle faccende domestiche e che, preoccupata per non averlo visto in tutto il giorno, alla fine è andata a cercarlo. E dentro la stanza da letto si è trovata davanti una scena d’orrore: sangue e l’anziano col volto tumefatto e i segni di una violenza cieca sul corpo. Immediato l’allarme, la donna ha avvisato il nipote Marco e il fratello Raffaelino, poi l’arrivo delle forze dell’ordine.

La salma dell’anziano è ancora sotto sequestro, i funerali potrebbero essere domani.

