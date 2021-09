Massacrata a bastonate 

«Carabinieri? Venite, mio marito mi ha picchiato». Ed era vero. Quando, intorno alle 20,30, i militari sono arrivati all’indirizzo indicato dalla donna che aveva chiamato il 112, nel centro abitato di Barrali, hanno immediatamente allertato il 118. L’ambulanza l’ha trasportata all’ospedale Brotzu con la massima urgenza: codice rosso. L’équipe medica ipotizza traumi cranico e facciale e lo sfondamento di un’orbita occipitale.

Nell’ospedale cagliaritano, ieri sera, i medici si sono riservati la prognosi: a seconda dei giorni di cure che assegneranno alla paziente, per il marito potrebbero scattare provvedimenti restrittivi.

Al momento, la pm di turno, Nicoletta Mari, ha disposto l’allontanamento dell’uomo (di cui non riveliamo le generalità a tutela della vittima) dalla casa coniugale. Ma ulteriori novità potrebbero arrivare già oggi.

La coppia

A Barrali quell’indirizzo non è una novità, per i carabinieri. Giusto due giorni fa, il loro intervento era stato richiesto dalla stessa donna secondo la quale il marito, sempre armato di bastone, stava massacrando di botte il loro cane. All’arrivo dei militari, però, la padrona di casa aveva attenuato le accuse, ridimensionato quanto appena accaduto e non aveva voluto mettere per iscritto una denuncia.

L’arresto

Non è la prima volta che l’uomo si rende protagonista di episodi di violenza. Diversi anni fa era finito nel carcere di Buoncammino perché accusato di un’aggressione nei confronti di una donna. Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri che gli avevano stretto le manette ai polsi.

Convivenza travagliata

Ieri sera il nuovo, terribile episodio: la donna è stata colpita più volte con un bastone ed è riuscita a mettersi in salvo per chiedere aiuto al 112. Sul posto in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Barrali e quelli del Nucleo operativo radiomobile di Dolianova: immediata la richiesta di soccorsi al 118 che ha accompagnato la vittima al Brotzu di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA