Mascherine, i medici insistono: «Meglio continuare a utilizzarle» 

Il pensiero degli esperti è unanime: «Il Covid non è sparito senza l’obbligo delle mascherine, servono buonsenso e attenzione». Da oggi, in molti luoghi al chiuso cadono i vincoli legali all’utilizzo della mascherina e del Green pass. Tuttavia il virus circola: «Bisogna comunque essere prudenti», ribadiscono gli esperti. «Ho molta fiducia nel buonsenso delle persone», premette Sofia Cosentino, docente di Igiene all’Università di Cagliari, «faccio un esempio molto semplice: se io utilizzo la moto indosso il casco prima per proteggermi, non perché rischio di prendere una multa. La protezione, non la multa, deve essere il primo pensiero».

Agire con buonsenso

Per la professoressa, in questa nuova fase di ritorno alla normalità è dunque importante affidarsi alle scelte delle singole persone e al loro buonsenso. «Le misure sarebbero dovute essere prima o poi allentate, non si può continuare a imporre obblighi in situazioni epidemiologiche che sono in divenire e variano molto frequentemente. Oggi», aggiunge Cosentino, «le condizioni sono decisamente cambiate rispetto a un anno fa. È vero che le varianti in circolazione ora sono molto contagiose, ma è altrettanto vero che il vaccino ha realmente protetto la maggior parte delle persone».

«Tutti riflettano»

Mascherine, distanziamento, igienizzazione e soprattutto vaccini sono state misure fondamentali per cercare di arginare il diffondersi del virus, ma allo stesso tempo è importante ricordarsi di chi è fragile e non vaccinato, non ragionare come se il Covid non esistesse più. «Tutte le precauzioni adottate fino ad ora sono state fondamentali, ma imporle a oltranza diventa difficile. Io», chiarisce la docente universitaria, «personalmente la Ffp2 continuo a usarla, soprattutto nelle grandi occasioni e all’Università preferisco avere un po’ più di cautela. È necessario che le persone riflettano su ciò che è opportuno fare, utilizzando la mascherina dove si ritiene che sia necessario. Adesso abbiamo capito qual è la situazione e spetta a noi valutare quando è importante usarla e quando ci sono situazioni di maggiore pericolo per il contagio, senza imporlo agli altri quando non è dovuto».