Mascherine all’aperto, addio lontano 

Israele getta la maschera. Anzi, la mascherina. Non è più obbligatoria, all’aperto, mentre negli spazi chiusi si deve ancora indossare. Il suo governo ha deciso, peraltro con decorrenza immediata, di abolire la norma che imponeva l’uso del Dpi (Dispositivo di protezione individuale), ma è tra i primi Paesi a uscire dalla fase di emergenza grazie a una campagna vaccinale intensiva, con tanti soldi da investire nelle immunizzazioni, favorita dalla totale libertà di scegliere come muoversi sul mercato delle dosi. Non come nell’Unione europea, dunque, che ha coordinato le forniture acquistando i vaccini in stock per tutti i Paesi che ne fanno parte per poi distribuirli, e che più volte non li ha ricevuti quando la capacità di produzione delle case farmaceutiche non corrispondeva a quella promessa. Nel frattempo esulta anche New York: arriva l’immunità di gregge (70% della popolazione vaccinata con almeno una dose) e scompaiono le mascherine.

“Stretta” nel Regno Unito

Nel frattempo, il Regno Unito rinvia la cancellazione delle ultime norme anti-contagio rimaste in vigore, che era prevista ora e invece è posticipata al 19 luglio. Tutto questo, perché la variante indiana del Covid-19 (classificata come “Variante Delta”) imperversa e, secondo gli studi britannici, è assai più contagiosa. «Fa paura», commenta il virologo Massimo Galli, «la bestiaccia gira e non possiamo sfuggire ai rischi di questa variante».

In Italia

L’abolizione dell’obbligo di indossare le mascherine non ha mai entusiasmato il ministro della Salute dei governi Conte e Draghi, Roberto Speranza, che la prevede ma – allo stesso tempo - precisa incessantemente di non avere alcuna fretta. In ballottaggio l’ipotesi di fare dell’Italia un paese “no mask” (sempre per quanto riguarda gli spazi all’aperto) dal 31 luglio, senza però negare a priori l’ipotesi di anticipare l’abolizione dell’obbligo a due settimane prima, cioè dal 15 luglio. Della consegna di indossare le mascherine al chiuso, invece, nemmeno si discute: l’obbligo per quanto riguarda tutta l’estate è un punto fermo fin dall’inizio. Certo, con le regole consuete: si entra e ci si muove al ristorante tendendo il dispositivo di protezione su naso e bocca, ma lo si sfila appena ci si siede al tavolo.

L’immunologo

D’altra parte, il pericolo che la pandemia riprenda con un’accelerazione dei contagi in Italia – Sardegna compresa, che d’estate aumenta la propria popolazione per le presenze di turisti e di emigrati che rientrano per le ferie - è ben noto agli scienziati, che appunto sconsigliano l’immediato “giù la mascherina”. «Non accetterei l’idea di levarmela all’aperto per due settimane e poi ritrovarmi con l’obbligo di indossarla nuovamente tra un mese», commenta Stefano Del Giacco, 52 anni, immunologo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari-Monserrato: «Nessuno vuole rivivere quel che è accaduto in Sardegna nell’estate dell’anno scorso, quando siamo stati troppo ottimisti e ci siamo ritrovati una serie di focolai». Soprattutto con la riapertura delle discoteche, la situazione era precipitata e l’Isola si era fatta la fama nazionale di “Terra del Covid-19”.

La strategia

E allora, come e quando alleggerire le norme anticontagio? Stando alla finestra e guardando quel che accade altrove. «All’inizio della pandemia, nel marzo del 2020, tutta l’Europa ci ha osservati con attenzione», ricorda l’immunologo del Policlinico, «e ora lo facciamo noi: osserviamo che cosa accade nel resto del mondo e poi ci regoliamo sulla base di dati che abbiano un minimo di fondamento». Che sono, ovviamente, quelli che hanno già qualche settimana d’età e possono quindi indicare una tendenza. «Ribadito che, al chiuso, le mascherine sono indispensabili», conclude Del Giacco, «all’abolizione dell’obbligo di indossarle negli spazi aperti preferirei arrivare in maniera prudente». Non concedersi ciecamente all’ottimismo, insomma, anche perché da queste parti è un film già visto. E non finisce bene.

