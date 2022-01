Mascherina all’aperto, uno su tre non la usa E nei bus poche Ffp2  

D’accordo, il gallo aveva già cantato, visto che era mezzogiorno. Resta però il fatto che non pochi cagliaritani, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, l’hanno comunque tradito. E l’hanno fatto tre volte. Istituito prima dal sindaco Paolo Truzzu con un’ordinanza per il centro storico, ribadito dal decreto di fine anno del Governo e previsto dalle prescrizioni per la Zona gialla in cui siamo caduti, nel centro cittadino la norma non per tutti esiste. Certo, la maggior parte dei passanti è ligia al dovere, però uno su tre sembra non recepire il messaggio, anche perché non è che le multe abbondino. Anzi. Per questa microstatistica, che definire “artigianale” sarebbe fin troppo generoso, abbiamo scelto i portici di via Roma: meno affollati rispetto al solito, come del resto tutta la città a causa dell’alto numero di persone contagiate (quindi in isolamento), in quarantena dopo contatti stretti con positivi e in smartworking. È finito nella casella “in regola” chi aveva naso e bocca coperti, e in quella degli “inadempienti” chi non aveva la mascherina o la utilizzava come scaldagola, nel senso che la teneva sotto il mento.

La “prova su strada”

Tre “vasche” per tutta la lunghezza del porticato hanno prodotto questa media: 32,3 per cento. Praticamente uno su tre, la mascherina di fatto non la utilizza. Gli amanti delle statistiche sappiano che per le tre “conte” su cento passanti, la prima è stata di 27, la seconda di 37 e la terza di 33. Brillano per senso del dovere gli africani (indossano la Ffp1 quasi tutti), meno gli altri stranieri. Maglia nera invece per i pochi, giovani turisti tutti spagnoli, tutti con il volto scoperto. A poca distanza dai pescatori di ricci che ieri mattina hanno bloccato con i loro mezzi il tratto di via Roma di fronte al Consiglio regionale, quasi tutti “mascherati” a dovere, il mendicante seduto davanti alla porta della chiesa di San Francesco di Paola cerca di richiamare l’attenzione dei passanti: «Aiò, qualche monetina, ché non vi sto tagliando le unghie dei piedi o le dita delle mani». S’ignorano gli incassi, ma è sicuro il Premio della critica. Consola invece che sui mezzi del Ctm tutti indossano quantomeno la Ffp1 (sarebbe obbligatoria la Ffp2), ma qualcosa davanti a naso e bocca ce l’hanno.

L’immunologo

«È un grave errore, non indossare la mascherina anche all’aperto: il rischio è minore rispetto ai luoghi chiusi, ma non certamente assente». Stefano Del Giacco, allergologo e immunologo dell’Azienda ospedaliero universitaria di Monserrato, mette in guardia chi non si “veste” il viso: «La variante Omicron è estremamente infettiva e, quando camminiamo per strada, non possiamo sapere chi incrociamo quando giriamo l’angolo. Mentre con le varianti precedenti non tutti conoscevamo personalmente qualcuno che si era infettato», aggiunge Del Giacco, «con Omicron ciascuno di noi è pronto a fare un elenco di nomi di parenti, amici o conoscenti che hanno il Covid. Questo dimostra quanto è infettiva e che distanziamento e mascherine sono fondamentali più che mai, anche all’aperto se ci sono altre persone». D’altra parte, se la Sardegna è stata declassata in Zona gialla, è perché gli ospedali sono sempre più affollati di pazienti Covid, «per la maggior parte non vaccinati: immunizzarsi è fondamentale per non contrarre la forma grave della malattia», rammenta l’immunologo, «anche se non ripara al cento per cento dal rischio di contagio. Però, soprattutto chi ha tre dosi se la cava con una brutta influenza, i non vaccinati no e la contagiosità è altissima. Ecco perché la mascherina anche all’aperto, assieme al distanziamento, continua a essere importante».