Maschere? Solo quelle anti Covid 

Sarà un carnevale in “mascherina” quello che si appresta a vivere il territorio del Sulcis Iglesiente. Nessuna amministrazione comunale azzarda una programmazione atta ai festeggiamenti tipici della tradizione e nonostante il decreto che impone il divieto assoluto di eventi e manifestazioni da svolgersi all’aperto abbia la validità fino al 31 gennaio prossimo, è troppo alto il rischio d’investire vanamente delle risorse finanziare.

Programmi azzerati

Dunque niente carri allegorici, feste in maschera o roghi di Norfieddu; la situazione pandemica è tale da non permettere il rischio di assembramenti: «Non sappiamo cosa accadrà dopo la fine dell’attuale decreto - rivela l’assessore alla Cultura e spettacoli di Iglesias Claudia Sanna - e seppure non dovesse esserci più alcun tipo di restrizione, il buon senso ci impone di non rischiare nulla. Inoltre i tempi per un’eventuale programmazione sono troppo ristretti».Lo stesso ragionamento sull’impossibilità di proporre un calendario di eventi carnevalesco, è stato fatto anche dal Comune di Carbonia che rinuncerà all’allestimento di qualsiasi tipo d’evento. La sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, invece, medita di posticipare le festività della tradizione e magari inscenare un “carnevale estivo”: «Per il nostro Comune si tratta di una tradizione importante e che ha sempre richiamato tante persone - spiega - purtroppo anche quest’anno si dovrà rinunciare a una festa che porta allegria e spensieratezza. Per dare un segno di speranza e sempre che la situazione pandemica lo possa consentire, proveremo ad organizzare degli eventi legati a questa importante tradizione in estate».

Niente “fogaroni”

Il Comune di Villamassargia, non solo ha dovuto rinunciare all’idea di programmare il carnevale, ma ha dovuto anche farlo con una festa tradizionale molto sentita: «Quest’anno, considerato il divieto delle manifestazioni all’aperto, non si è potuto svolgere “Su fogaroni” lo scorso 16 gennaio - racconta la sindaca Debora Porrà - e sarebbe inutile provare ad imbastire qualsiasi tipo di progetto, il tempo è troppo ristretto, il rischio di un investimento che andrebbe probabilmente perduto è alto e soprattutto la curva epidemiologica attuale è davvero poco incoraggiante». Per il secondo anno consecutivo quindi le tradizioni relative al periodo in questione, saranno sacrificate a discapito di un atteggiamento di responsabilità doveroso. Concorde il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci: «Il carnevale non è mai stata una tradizione radicata nel nostro Comune - svela - anche se devo constatare, che gli eventi di un certo spessore ripresi per tre anni consecutivi dal 2018, avevano fatto registrare un’importante presenza di spettatori e partecipanti, specialmente quelli del 2020 prima dell’incubo Covid. Nessuna manifestazione, ma rimango fiducioso si possa uscire da questa situazione entro la primavera».