Marzano cittadino onorario 

L’imprenditore Vittorio Marzano è da oggi cittadino onorario di Olbia. Nel corso di una breve cerimonia il sindaco Settimo Nizzi gli ha conferito la pergamena - per meriti di personalità e per la sua opera svolta a favore della città, avendo mantenuto con essa un costante legame professionale e affettivo - ufficializzando una delibera del 2007 che lo ha reso “olbiese” con Vincenzo Onorato e il Principe Karim Aga Khan. «Sono veramente onorato e felice di questa cittadinanza. Mio nonno acquistò i terreni che ben conoscete nel 1929, ora siamo alla quinta generazione», ha dichiarato l’imprenditore: «Abbiamo un amore speciale per la città di Olbia dove si è cercato di fare le cose in maniera seria e onesta; siamo stati dei precursori costruendo la prima rete del gas della Sardegna proprio qua ad Olbia».

L’impresa del gas

Il legame della famiglia Marzano con la città è quasi centenario: approdata ad Olbia nel lontano 1929, è una delle proprietarie dell’isola di Tavolara. Ma Vittorio Marzano, 67 anni, romano, è anche il conosciuto patron del Gruppo Fiamma 2000, leader nella istallazione e rifornimento di impianti alimentati a Gpl. E proprio nel corso della cerimonia l’imprenditore ha voluto aprire una parentesi sul discusso progetto della Olbia Lng terminal srl, che lo vede tra i soci promotori, e che prevede la realizzazione di un deposito costiero di Gnl, che dovrebbe sorgere in zona Industriale. «Abbiamo un’iniziativa molto importante che potremmo realizzare e creare energia a costi molto più bassi – ha detto rilanciando il progetto accolto con favore dall’amministrazione comunale, ora sottoposto a procedimento Via – ciò ci consentirebbe di sganciarci dal gas russo. Poter ricevere navi cariche da ogni parte del mondo a prezzi vantaggiosi, nel futuro sarà molto importante per poter dare energia evitando il sovrapprezzo».

I sentieri

Marzano, rispondendo ad alcune domande, è poi tornato sulle polemiche relative alla richiesta di regolamentazione dell’escursionismo su Tavolara, relativamente ai terreni privati. «Disponibili ad aprire un tavolo tra le parti interessate», ha ribadito: «Ci deve essere la possibilità di andare in montagna ma senza scopo di lucro, come invece avviene oggi. Bisogna andarci in maniera sicura e non andare su in mille alla volta, c’è gente che lascia un disastro. Tavolara è un bene comune ma tutto dovrà essere disciplinato». D’accordo il sindaco Nizzi: «Con l’aiuto delle forze preposte ai controlli inizieremo a fare verifiche sullo stato dell’arte sull’isola; ci sono stati investimenti importanti e per contro cose che non vanno: come l’impianto fotovoltaico che funziona poco e male o il depuratore che non funziona a norma».